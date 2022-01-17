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【二手樓價】好爸爸趁疫情搵盤　買樓予愛兒將來結婚

股樓投資 18:16 2022/01/17

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新一波疫情之下，部分買家趁近期議價空間增加，開始出動探盤。中原地產余仲平表示，荃灣樂悠居極高層02室，實用面積435平方呎，兩房間隔，景致開揚，可享海景，原叫價830萬元，終減價25萬元，以805萬元易手，實用呎價約18,506元。 

余仲平指，買家為區內業主，年前遷入荃灣居住，有感區內環境及配套十分理想，遂多購一個單位予兒子將來成家立室之用。被問到近期市況，余仲平指，荃灣區近日睇樓量仍保持不俗，減價盤亦有承接。 

映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%【下一頁

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據了解，原業主於2000年以291萬元購入單位，持貨22年，現帳面獲利514萬元，物業期內升值1.8倍。 

同場加映【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樂悠居 中原地產

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