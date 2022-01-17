▲ 【國泰293】國泰航空據報奪國泰港龍46條航線 香港航空申請失敗

國泰航空 （00293） 旗下國泰港龍於2020年10月停運後，市場關注國泰港龍交還的航線會花落誰家。去年3月，國泰航空已奪得15條原本由港龍營運、來往香港及內地城市的航線經營許可，因此港龍餘下航線勢成為各大航空公司必爭之地。據報運房局已對該46條航線的經營許可作出分配，有機會全數由國泰航空奪得。國泰航空全日升0.31%，收報6.4元。

據報當時共有5間航空公司申請港龍航權，包括國泰、香港快運、香港航空及兩間貨運航空公司香港貨運航空和華民航空，全部均屬國泰或港航旗下。不過，有報道指，香港航空雖有向運房局申請少數港龍航權，但大部分為其原有航線，最終全數申請失敗。

報道亦引述運房局回覆指，局方已對該46條航線的航權作出分配，惟有關航權及其分配具體情况，由於涉及政府與政府之間的機密內容以及商業敏感資料，不能向第三方披露詳情。該局表示，審批時會考慮一系列因素，包括鼓勵良性競爭、維持香港作為國際航空樞紐的地位、促進香港航空業的整體發展等。

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