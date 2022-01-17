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【濠賭股】澳門修訂博彩法出爐 濠賭股全綫逆市飆升 金沙曾升逾兩成

股樓投資 17:05 2022/01/17

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澳門政府上周五（14日）公布修訂博彩法草案，建議訂明賭牌批給數量最多6個，帶動濠賭股今日（17日）集體逆市飆升。兩大濠賭龍頭股為今日表現最好藍籌，金沙中國（01928）最多抽升22%，高見22.4元，創超過4個月高位，收報21元，升14.6%；銀河娛樂（00027）曾漲逾一成，高見46.5元，創逾一個月高位，收報45元，升7%。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

值得留意的是，博彩法經修訂後，明文禁止「轉批給」（即不准發副牌），批給期不多於10年，例外情況下可延長最多3年，較現行的20年期限與例外情況下可延長最多5年大幅縮短。

大行予兩大濠賭股最新投資評級及目標價﹕

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多間大行紛紛發表研究報告，看好行業前景，並上調目標價。其中花旗報告表示，就澳門政府公布修訂博彩法草案，相信可消除大多數投資者的主要憂慮，包括股息、政府監管、澳門永久居民最低持股要求及博彩稅等規定，而批給期間不得多於10年屬預期之內。該行全綫上調濠賭股目標價，以反映行業去除不明朗因素。

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記者：郭秀慧

金沙中國有限公司（01928） 博彩 目標價 澳門 銀河娛樂（00027）

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