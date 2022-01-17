【夢想本應翱翔@iM網欄】AI大數據分析KOL影響力　科技助力市場營銷內容創作

六年前講起KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）、Influencer （網紅），或需要加上注釋，而今天聘請KOL為產品作推廣，已成為不少企業營銷預算中不可或缺的一部分。阿里巴巴香港創業者基金投資的媒體數據分析平台Cloudbreakr於2015年成立以來，從為企業與網紅牽線，到成為一間運用大數據及人工智能的市場營銷科技公司。親歷了這一變化，其創始人冀提升行業經營模式，推動香港市場營銷及內容創作的發展。

「參加東京奧運的香港運動員中，哪位的Instagram follower（關注者）升幅超過300倍?」、「 從社交媒體大數據分析Mirror（香港男子跳唱組合）成功密碼」……在Cloudbreakr的網頁及報告中，名人們的粉絲數、互動率、讚好、留言，全部「有數可計」，這些數字的變化都將轉化成有價值的風向指標。Cloudbreakr透過大數據及人工智能，分析全球逾十萬網紅及新媒體專頁數據，為品牌發掘合適的推廣渠道，並協助客戶捕捉網絡熱話及分析輿情，制定內容營銷策略，2019年已獲得過千萬元融資。其業務更在三年內從香港拓展至馬來西亞等多個亞洲市場，客戶覆蓋超過七個亞洲國家，包括國際知名企業如Dior、eBay、Pizza Hut等。

量化社交網絡「影響力」 為品牌配對網紅

該初創共同創辦人王江源（Edwin）曾服務社企，有感社企因經費不足，業務欠缺宣傳，往往只能倚賴他人背書。後來他受到當時美國流行的KOL及內地的「網紅」文化啟發，意識到透過名人推介有助優化商品形象，於是起意創業，冀透過數據分析，為不同公司配對合適的KOL，助精準制定推廣計劃。當年仍在香港理工大學就讀的Edwin說服在四大會計師事務所工作的陳慶達（Rudy）及另一合夥人，帶著這個理念一起參加理大與科學園合辦的Hackathon（編程馬拉松），結果勝出並加入科學園的創業培育計劃。

他們首先設計「搜尋器」，追蹤所有主要的社交媒體，搜尋當中擁有最多follower的人士，並進行分類，分析計算其follower數據，例如關注人數及互動成效，如同將社交網絡「影響力」量化，為品牌物色網紅提供參考依據，亦為釐定合理酬金設定標準。

打造KOL評級機構 獲企業信任

「這行業（網紅營銷）起初並不被看好，企業不了解KOL，亦不明白相關媒體數據的作用，我們曾接觸很多投資者都被否決」，從金融業辭職創業的Rudy回憶道。經過一段時間不斷參加路演和展會，向潛在客戶講解概念，Cloudbreakr慢慢建立起名聲，找到定位，「市場上有許多公司，有的跟網紅簽約，有的做代理，而Cloudbreakr則相當於一個KOL評級機構，講求用facts（事實數據）說話，令企業信賴。」該公司最近就在海港城舉行一個有關社交媒體的頒奬禮，嘉獎業界有優秀表現的網紅。

如今Cloudbreakr更利用系統監測關鍵字及圖像，分析網絡熱話及帖文，從圖文及影片中捕捉具有影響力的潮流趨勢，並為客戶提供可監控、分析推廣活動數據的軟件工具，令其可適時調整營銷策略。

冀KOL助推企業社會責任

Cloudbreakr的業務版圖亦從香港擴展至馬來西亞、台灣及泰國，現有近30名員工。來年的目標包括幫助出海的中國品牌進駐東南亞，協調當地社交媒體的宣傳運作，也希望幫助在香港的市場推廣公司做得更好，成為世界知名的公司。作為一間B2B公司，除了一方面運用社交網絡為客戶品牌增值，另一方面Rudy冀能鼓勵這群在全球有號召力的人士，在推動企業社會責任等方面發揮更大影響力。

我亦欣賞這些創始人抱持提升行業的願景，像Rudy所說：「我們希望能推動及改善市場推廣行業的經營模式，不再只是埋頭製作廣告，而是更smart（精明地）運用科技工具，做出聰明的營銷方案。」

業界當局支援 創業少走彎路

Edwin最近出席一個Hackathon作分享，他指自己當年參賽時只有十多支隊伍，而今年有多達六十幾支參賽隊伍，可見愈來愈多年輕人有意創業。Rudy近年亦活躍於香港的創業社群，現為「香港青年創業家總商會」副主席，他希望透過凝聚有經驗的企業家，與會員分享交流心得，幫其他創業者少走彎路。

我十分認同，對創業的青年人而言，他們不單需要資金和經驗分享，創業路上若有來自業界及政府當局的支援，都是極為重要，這亦是阿里巴巴香港創業者基金於2018年牽頭成立HKAI Lab的初衷，冀凝聚業界力量，為香港培育AI人才及處於早期發展階段的AI初創，助其技術商業化。Cloudbreakr亦是HKAI Lab一員，我期望他們能運用人工智能打造創新解決方案，成為市場推廣行業知名的香港品牌。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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