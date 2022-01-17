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【BBC訂閱費】可免費觀看！　英國政府宣布凍結BBC未來2年訂閱費　2027年完全取消

商業 16:46 2022/01/17

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文化部長Nadine Dorries現直接宣布，政府計劃凍結BBC未來兩年的財務資金，其收取訂閱費的模式有望在 2027年完全取消。（法新社圖片）

英國廣播公司（BBC）收取訂閱費用的做法， 一直是英國政壇討論的一個話題。文化部長Nadine Dorries現直接宣布，政府計劃凍結BBC未來兩年訂閱費的財務資金，其收取訂閱費的模式有望在2027年完全取消。

【電動車】英國石油公司BP：電動車充電站　將比油站更有利可圖

英國首相約翰遜（Boris Johnson）執政的政府此前就曾公開反對BBC收取訂閱費，並建議改革其收費方式。關於英國政府如此大刀闊斧，路透社報道，其中一個目的是為緩解英國消費者日益增長的生活成本。早前已有數據顯示，預計到今年4月份，英國的通脹率將達30年來最高水平，料升至6%甚至更高。

路透社報道，這將對BBC的財務資金現狀造成重大打擊，因為這間歷史悠久的媒體正試圖與私人資助的新聞機構、由消費者訂閱的娛樂公司，例如Netflix等進行競爭。

BBC拒絕給予回應

CNN報道分析，隨著通脹加劇及來自Netflix的挑戰，製作節目的成本持續迅速增加，BBC訂閱許可費遭凍漲，將對其財務造成重大打擊，意味著BBC不得不大幅削減其節目預算。而英國星期日郵報則引述消息人士稱，「正如他們所知，BBC已經玩完了」。

路透社指出，英國的數碼、文化、傳媒及體育部 （Department for Digital, Culture, Media & Sport），以及BBC均拒絕給予回應。

【花市取消】與受影響花農同心同行　實惠邀花農於分店擺賣年花

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責任編輯：李智美

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