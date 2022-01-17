【消委會測試】 九成半咖啡產品含基因致癌物 含量差異達4倍

消委會就市面上49款咖啡產品進行測試，發現逾九成半測試樣本含有基因致癌物丙烯酰胺。當中含量最高為一款雀巢咖啡，檢出每公斤達790微克的丙烯酰胺。咖啡產品中，即溶咖啡粉由於經過提取和濃縮的處理，因此其含量較高，14款即溶咖啡粉全部檢出丙烯酰胺，檢出量為每公斤160至790微克，差異達4倍。

消委會測試的其中一項成份為丙烯酰胺，即一種基因致癌物和神經毒性物質，消委會指，現時本港法例未有規定丙烯酰胺在食物中的標準，不過根據歐盟法規標準，烘焙咖啡和即溶咖啡的相關基準水平，分別為每公斤400和850微克，其中羅布斯塔（Robusta）比阿拉比卡（Arabica）類咖啡豆會含有較高的丙烯酰胺。

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消委會指，由即溶咖啡粉於經過提取和濃縮的處理，因此相對於咖啡豆、咖啡膠囊，以及咖啡粉，其丙烯酰胺含量較高。當中雀巢咖啡下的Taster's Choice（Nestle）Original Soluble Coffee，檢出每公斤達790微克的丙烯酰胺，為各樣本之冠；其次為Tesco的Gold- Rich & smooth freeze dried instant coffee（roasted for deep flavour），含量達680微克；第三為馬莎食品的Italian Style Instant Coffee（Dark Roast 4 freeze），含量為670微克。

而在49款咖啡產品中，只有The Coffee Academics的TCA House Blend Specialty Coffee Capsules（medium roas），以及OPAL Coffee的蘇門答臘滴濾咖啡，兩款產品沒有驗出丙烯酰胺，換言之，即逾九成半測試樣本都有基因致癌物。消委會指，其餘樣本的丙烯酰胺含量介乎每公斤53至790微克。

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責任編輯：龍紀瑩