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【消委會測試】10款龍蝦丸全無甲殼類動物基因 六成牛丸含雞和豬成份

理財智慧 16:05 2022/01/17

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消委會測試了市面上5類共60款預先包裝及散裝肉丸，進行基因、重金屬，鈉和脂肪含量等檢測，發現全部10款龍蝦丸樣本均不含有甲殼類動物基因，6成牛丸或牛筋丸樣本檢出豬基因，其中兩款樣本的豬基因比例更超過5成。另外，有7成半肉丸樣本屬高納食物，當中以魚蛋類樣本檢出的平均鈉含量最高。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

檢測的14款牛丸和6款牛筋丸樣本中，只有7款樣本檢出100%牛的基因，13款的樣本同時檢出豬及/或雞的基因，當中有8款檢出的牛基因比例甚至較豬和雞少。「佳之選牛丸」豬基因比例最高，達到57%，牛基因只有43%；北角權記雲吞麪出售的牛丸，牛基因比例最少，只有13%，87%為雞的基因。消委會又在「潮洲仔潮汕牛丸食品專賣店」的手打牛肉丸，以及「食潮D無麪粉特濃牛筋丸」的樣本中，發現並無標示含有豬或雞的成分。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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責任編輯：龍紀瑩

豬肉 牛肉 重金屬 脂肪 消委會 食品
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