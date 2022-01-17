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【貧富懸殊】疫下加劇貧富不均 樂施會：每隔26小時誕生一名新的億萬富豪

環球政經 17:17 2022/01/17

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樂施會（Oxfam）於2022年世界經濟論壇視像會議登場前發表報告，指在疫情期間，全球貧富不均加劇，現時每隔26小時便誕生一名新的新億萬富豪，並估計由疫情至今，逾1.6億人已陷入貧困。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

報告表示，全球十大富豪現有財富由7,000億美元（5.44億港元）增進至1.5萬億美元，日均上升了13億美元（101億港元），甚至他們的總資產超出全球最貧窮的31億人財富總和。

【不一樣兼職】漁護署招聘犬隻訓練師　時薪439元　入職要咩條件？：【下一頁

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樂施會形容這種不平等為「經濟暴力」，每日有2.1萬人因缺乏醫療護理、性別暴力、飢餓和氣候變化而失去性命；敦促各國應展開稅務改革，向上述社會現象提供資金，以挽救生命。

2022年世界經濟論壇視像會議於本周展開，各國領袖、官員和其他知名人士均會出席，並討論全球現時最迫切問題，包括氣候變化、新冠疫苗分配不均等議題。

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責任編輯：潘曉豐

氣候暖化 貧富懸殊 世界經濟論壇 疫情

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