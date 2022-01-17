【iBond 2021】專家料今年通脹升2.1% iBond派息或逾兩厘

▲ 本周四政府公布去年12月份通脹，市料升2.5%到2.6%。

政府統計處將於本周四（1月20日）公布去年12月份的消費物價指數（CPI），專家預計，受Omicron突襲全球，累原本已陷瓶頸的全球供應鍊，進一步惡化，加上食物漲價、以及前年底的低基數效應等，俱刺激通脹飛升，料上月份CPI的升幅介乎2.5%至2.6%。大新 （02356） 的名家預期，今年全年CPI錄得2.1%漲幅，跑贏通脹掛鈎債券iBond （04246） 的兩厘保底息。

大新高級經濟師温溫嘉煒預估，去年12月份CPI升2.6%，而2021年全年升1.6%。展望今年的通脹率，料首季升1.4%、次季升1.6%、第3季急升3.3%、第4季稍回2.1%，2022全年料升2.1%，2023年則再次回落至1.5%。

信銀國際經濟師李業勤博士較保守，預期去年12月CPI升2.5%，而今年全年回升至約2%。然而，上商研究部主管林俊泓較保守，料上月CPI只升1.7%，去年全年升1.5%；惟今明兩年通脹顯著上漲，今年升2%，明年再錄得2.2%漲幅。

環球通脹急升溫 為何iBond回報率仍只得兩厘多？【下一頁】

誠然，通脹殺埋身，打工仔人工有減無加外，深感百物騰貴樣樣加。綜合分析指，元旦起電費大幅加價，港燈 （02638） 加7%、中電 （00002） 也上調5.8%，巴士又加價。新近連消委會今早也指，主流超市的日用品加價約2%。可是，政府早前卻調低去年全年的基本通脹預測，從去年8月時預估1%改至0.7%，但整體CPI維持1.6%。

此外，論及iBond債價，致富證券董事暨證券部主管郭家安認為，全球面對加息周期，本來不利債券，但由於iBond有兩厘墊底息支持，相比偏低的港元定期存款息仍吸引，建議當債價約在101.3元水平，已值得低吸收集，博今年稍後本港通脹升溫，官債的價位有望逐漸回升。

輝立證券企業融資經理陳英傑預期，iBond價約在101元至101.5元窄幅上落，難作短炒賺差價，但不妨作長揸，主要以收息為主。業界普遍指，眼下仍處於超低息環境，如1年港元定期存款最高息也只是富邦的0.85厘，相反，官債有兩厘包底息，繼續持有收息仍划算，而去年12月23日已作首次派息。

據經濟通的資訊，iBond自去年6月24日在港交所 （00388） 掛牌至今，最高曾見104.05元，低見101元，今天（17日）收報101.3元，跌0.05元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪