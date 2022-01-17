【智能解鎖】蘋果CarKey將成潮流？現代、Genesis擬今夏起支援數碼車匙

▲ 近日有消息指，南韓車廠現代（Hyundai）和Genesis可望在今夏跟上潮流，將會支援蘋果CarKey，相信2022年會有更多車廠跟上這個趨勢。（Apple官方資料圖片及法新社資料圖片）

蘋果（Apple）於2020年推出「CarKey」（數碼車匙）新功能，並由並由寶馬汽車（BMW）率先採用。近日有消息指，南韓車廠現代（Hyundai）和Genesis可望在今夏跟上潮流，將會支援蘋果CarKey，相信2022年會有更多車廠跟上這個趨勢。

【網絡私隱】Safari 15現Bug！洩露瀏覽數據 或暴露用戶身份

彭博Power On時事通訊記者Mark Gurman表示，蘋果CarKey將會拓展應用範圍，韓國車廠現代和Genesis也將會支援。事實上，早在去年9月iOS 15登場時，就有人在系統檔案內發現，韓國車廠 Genesis是支援CarKey的其中一員，只是至今還未作出正式公布。

蘋果CarKey最早在iOS 14正式推出，並在去年iOS 15登場時，加入低功耗藍牙和超寬頻技術，即iPhone不用直接接觸車門，也可以打開車門。另外，CarKey也可與Power Reserve 配合使用，當iPhone或Apple Watch的電量不足而無法使用時，該功能仍支援長達五個小時內的解鎖汽車功能。

【元宇宙】彭博：蘋果AR眼鏡效能與M1 Pro相似 傳售價將逾1.5萬元

【監管重拳】蘋果終向荷蘭妥協 允許App Store使用第三方支付

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE 香港正式上市（有片）