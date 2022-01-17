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【2022展望】法巴薦五大投資主題　港股或農曆新年後脫整固期

股市 16:10 2022/01/17

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法國巴黎銀行財富管理預期，在高通脹下，今年股市行情將延續，但看好非美股以外的股票市場，例如歐股及日股，配置宜加入防守股及高質素股票，並可吸納周期股，該行薦五大投資主題。不過，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，港股整固期或要持續數個星期，至農曆新年後，並要留意虎年輕會否有更多具針對性的寬鬆措施出台，及經濟數據見底回升，股市才有機會脫離整固期。

法巴看好A股多於H股。法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資策總監Prashant Bhayani表示，H股估值吸引，但短綫仍要留意疫情及房地產風險，較為看好內地中型及小型股。

港股科技股反彈難持續

對於港股科技股，她指，預期科技股或有反彈，但由於未有催化劑，難以支持大升浪，而且亦擔心科企的盈利，憂慮仍會有下調空間，後市會先看科技股業績。

問及新出爐的澳門博彩法，她認為會影響整體博彩業盈利，但壞消息大致消化，只欠催化劑，要等待內地、香港及澳門通關，旅遊人士可重新入境，博彩業表現才會好轉，若仍有封關，加上多了規範，暫時仍看淡博彩。

中國第四季GDP增長放緩至4%，2021年全年增長8.1%，看【下一頁】

料今年中國經濟增長5.3%

中國第四季GDP增長4%勝預期，譚慧敏指，市場早已預期上季增長會大幅放慢，但近期中國官員均釋出今年增長要達至5%或以上，而房地產問題及規官問題，經濟下行風險大於上行，會議已轉口風至穩定為首要任務，意味當局要出台更多寬鬆措施，包括減息、降準、減稅降廢，法巴預期今年中國經濟增長5.3%。

至於消費端與疫情相關，內地仍採取清零政策，變相妨礙人口流動，疫情逐步改善會令消費好轉，共同富裕下也會有刺激措施，該行繼續看好電器、汽車、必需消費品。

一文看清投行對加息及縮表最新預測，看【下一頁】

料今年美國加息4次　首季通脹見頂

宏觀方面，美國進入加息周期，由於美國通脹率達40年高位，儲局的取態偏鷹，法巴最新預期今年聯儲局會加息4次，宣布縮表由明年提早至今年7月，明年也會加息4次。

譚慧敏指，「美國就業市場復甦快、失業率已低於4%，儲局已全副武裝，準備打擊通脹，而且通脹已影響日常生活，留意到美國總統拜登的支持度下跌，料儲局將持續鷹派。」

該行預期，美國通脹首季會見頂，達6.8%，次季將緩慢回落，料到第四季達2.6%，全年通脹平均為4.6%。但該行強調，經濟不會陷入滯脹，全球經濟增長仍高於此前加息周期，料今年增長4.8%。

法巴推薦五大投資主題，一、駕馭新通脹環境，預期在長期通脹較高、物價較貴的情況下，股票的收益率仍然吸引，並較為看好非美國股市，例如歐洲、日本、英股等，因有較多周期及價值股。二、在投資組合內加入小型股，採用核心衛星投資策略（Core-Satellite Approach，即核心資產為被動投資，再搭配部分衛星資產，即少量主動投資）。三、分辨成功的投資和創新，包括5G、醫療科技、基建、智慧城市、自動化等範疇。四、循環經濟（circular economy）概念。五、元宇宙概念。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

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