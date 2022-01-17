  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜股】 紫金礦業發盈喜 料去年多賺1.4倍 新增授權23億元用於開展金融業務

股樓投資 16:09 2022/01/17

分享：

紫金礦業（02899）發盈喜，受惠黃金產量增長，以及其他不同產品售價上升，預計2021年度純利約156億元（人民幣，下同），按年增約1.4倍，即增加約90.9億元；扣除非經常損益後純利約145億元，按年增加約1.3倍。

公司表示，去年礦產金47.5噸，按年增17.3%；礦產銅58.4萬噸，按年增28.9%；礦產鋅（鉛）、礦產銀及鐵精礦則分別增長14.8%、3.3%及9.7%。公司又指，去年礦產銅、礦產鋅、礦產銀、鐵精礦銷售價格按年上升，礦產金銷售價格則按年下降，根據集團與合營公司卡莫阿控股之子公司卡莫阿銅業的包銷協議，集團之子公司金山香港按照一定比例包銷卡莫阿銅業的礦產銅，期末部份存貨未實現對集團外銷售，已抵銷報告期純利約4億元。

【大行報告】 內險復甦前景將放緩 摩通看淡平保 一舉下調目標價近4成【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

另外，紫金公布開展金融業務。公告指，董事會同意在不影響公司正常經營及風險有效控制的前提下，同意公司金融板塊的下屬企業開展金融業務，在原授權額度21億元和1億美元或等值外幣基礎上，新增授權23億元，合計授權總額度為44億元和1億美元或等值外幣。投資範圍包括二級市場股票、股票定增及ETF等。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

股票 黃金 盈喜 純利 紫金礦業（02899）

上一篇文章

【加密貨幣】擬效仿邁阿密　里約熱內盧將用1%收入投資加密貨幣

下一篇文章

【防疫基金】餐飲業界即日起可申請防疫基金 政府預計可惠及逾17,600間餐廳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款