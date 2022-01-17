【盈喜股】 紫金礦業發盈喜 料去年多賺1.4倍 新增授權23億元用於開展金融業務

紫金礦業（02899）發盈喜，受惠黃金產量增長，以及其他不同產品售價上升，預計2021年度純利約156億元（人民幣，下同），按年增約1.4倍，即增加約90.9億元；扣除非經常損益後純利約145億元，按年增加約1.3倍。

公司表示，去年礦產金47.5噸，按年增17.3%；礦產銅58.4萬噸，按年增28.9%；礦產鋅（鉛）、礦產銀及鐵精礦則分別增長14.8%、3.3%及9.7%。公司又指，去年礦產銅、礦產鋅、礦產銀、鐵精礦銷售價格按年上升，礦產金銷售價格則按年下降，根據集團與合營公司卡莫阿控股之子公司卡莫阿銅業的包銷協議，集團之子公司金山香港按照一定比例包銷卡莫阿銅業的礦產銅，期末部份存貨未實現對集團外銷售，已抵銷報告期純利約4億元。

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另外，紫金公布開展金融業務。公告指，董事會同意在不影響公司正常經營及風險有效控制的前提下，同意公司金融板塊的下屬企業開展金融業務，在原授權額度21億元和1億美元或等值外幣基礎上，新增授權23億元，合計授權總額度為44億元和1億美元或等值外幣。投資範圍包括二級市場股票、股票定增及ETF等。

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記者：郭秀慧