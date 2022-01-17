【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】迎虎年2022‧年花篇| 蝴蝶蘭唔同顏色既花語也不同

蝴蝶蘭花以象徵善意和美德聞名，種類多樣和有如彩虹般的豐富色彩，蘭花成為農曆新年期間最受歡迎的年花。 在香港常見的蘭花類型包括經典的蝴蝶蘭，有紫色和粉色的蝴蝶蘭，也有其他顏色，相當受歡迎。也有稱為石斛蘭或泰國餐館蘭花的雜種蘭花，最常見是紫色、粉紅色、白色或黃色。

蝴蝶蘭花姿如蝴蝶飛舞而得名，香港人對蝴蝶蘭有親切的偏愛，原生種白花蝴蝶蘭amabilis 聞名世界。南洋諸島菲律賓、婆羅洲、印尼、馬來西亞各地約有五、六十種原生種，是一種單莖型蘭花。開花時，其花姿如蝴蝶翩翩飛舞，更是風姿絕美，百賞不厭。由於蝴蝶蘭花花語代表著 「幸福」。花色艷麗。花型及花姿優美，多株組合後，洋溢著喜氣。壯觀雅麗，被選用為祝賀禮品，年節應景，店面美化等等已非常普遍，廣受歡迎。

蝴蝶蘭花花語及寓意 :

粉紅色蝴蝶蘭:有仕途順暢和幸福美滿的意思，能給年輕夫婦的婚姻和仕途增添一點浪漫的色彩。

黃色蝴蝶蘭:有事業發達和生意興隆的寓意。

條點蝴蝶蘭: 寓意事事順心和心想事成。所以條點蝴蝶蘭適合於每一個家庭，每一個年齡段的人去栽種和用作家居裝飾。

▲ 粉紅色蝴蝶蘭，有仕途順暢和幸福美滿的意思，能給年輕夫婦的婚姻和仕途增添一點浪漫的色彩。

▲ 黃色蝴蝶蘭，有事業發達和生意興隆的寓意。

▲ 條點蝴蝶蘭，寓意事事順心和心想事成。所以條點蝴蝶蘭適合於每一個家庭，每一個年齡段的人去栽種和用作家居裝飾。

▲ 寶蓮燈花的寓意是神秘與華貴

筆者見到寶蓮燈花好特別，都想同大家推介一下。 寶蓮燈花有著華麗的花語含義，可將其送給容貌美麗的女性，稱讚其美麗令人著迷。寶蓮燈花原產菲律賓、馬來西亞和印尼的熱帶森林。寶蓮燈花的芳容可真奇特極了，花、葉、果皆美，尤其是花朵形態十分别致，在居室中盆栽懸掛具有很高的觀賞價值。

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Flora Rabbit選用鮮紅色玫瑰更是非常有新春氣息! 紫色千日紅為家居帶來新年喜慶的氣氛，放置花環中間非常突出。

Flora Rabbit選用了紅色保鮮花，繡球花令花環更有喜慶而且高雅，繡球花也是不大需要打理的花種。由多朵細小的繡球花組成。清雅、百搭的繡球花經常會以襯花的角加上黃金球令花環更清新明媚燦爛。作為線性花材，在花藝作品中黃金球可說是百搭之選，是非常便宜耐放。

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作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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