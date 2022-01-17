【監管整治】騰訊：未成年人寒假最多玩14小時遊戲 年廿七及廿八禁玩

騰訊（00700）旗下騰訊遊戲宣佈，為切合《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》與實際放假調休安排，將於寒假暨春節假期，設未成年人限玩時間，並禁止於年廿七和年廿八遊玩。

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未成年人可於春節假期，即1月21日至23日、28日、31日至2月6日、11日至13日，即逢周五、六和日，每天晚上8時至9時之間登錄遊戲。除以上限玩時段外，其餘時間未成年人均無法進入遊戲體驗。特別提醒，其中1月29日至30日，即年廿七、廿八為禁玩日。換言之，未成年人在新春寒假總遊戲時間為14小時。

內地《新華網》曾指，未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，更點名騰訊旗下網遊《王者榮耀》為最受內地學生歡迎的遊戲。

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責任編輯：龍紀瑩