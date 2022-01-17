  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管整治】騰訊：未成年人寒假最多玩14小時遊戲 年廿七及廿八禁玩

理財智慧 15:15 2022/01/17

分享：

騰訊（00700）旗下騰訊遊戲宣佈，為切合《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》與實際放假調休安排，將於寒假暨春節假期，設未成年人限玩時間，並禁止於年廿七和年廿八遊玩。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

未成年人可於春節假期，即1月21日至23日、28日、31日至2月6日、11日至13日，即逢周五、六和日，每天晚上8時至9時之間登錄遊戲。除以上限玩時段外，其餘時間未成年人均無法進入遊戲體驗。特別提醒，其中1月29日至30日，即年廿七、廿八為禁玩日。換言之，未成年人在新春寒假總遊戲時間為14小時。

內地《新華網》曾指，未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，更點名騰訊旗下網遊《王者榮耀》為最受內地學生歡迎的遊戲。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

遊戲 騰訊 香港 經濟

上一篇文章

【騰訊 700】 騰訊遊戲公布未成年人限玩時間 春節可連玩7天

下一篇文章

【基金點睇】貝萊德預期港股機會或優於A股 看好消費互聯網等板塊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款