【二手時裝】全球最大奢侈品寄售網The RealReal報告出爐 逾四成人有轉售習慣 成時尚界新趨勢

全球最大的奢侈品認證及寄售網The RealReal，日前發布2022年奢侈品寄售報告，該報告引用平台2,400萬會員的數據，顯示越來越多購物動機轉變為有意識的消費者，40%正在用轉售取代快時尚，43%選擇轉售，因為轉售比買新品更具可持續性。

The RealReal有超過2,400萬會員和2,200萬件商品的數據支持，報告顯示，該平台最受歡迎的品牌為Gucci，在所有年齡層，Gucci 都是初次購買和出售排名第一的品牌，及後是Prada和Louis Vuitton，而連身裙同時登上首次寄售、首次購買者最搶手產品類別。

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報告又指，Gen X（1965年到1980年出生）發現自己衣櫃中九十年代的設計備受追捧，不少千禧一代（1981年到1996年出生）和Z世代（1997年到2012年出生）發覺這些都是寶，好像Vivienne Westwood緊身胸衣和Prada復古外套等，價格均上漲了兩成以上。

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報告指，年輕消費者對Tiffany & Co.品牌興趣不大 ，更稱「還是你媽媽的Tiffany（It’s still your mother’s Tiffany）」， 雖然品牌的平均銷售價格（Average Selling Price，ASP）按年增長23%，但年輕消費者對品牌的動力仍然不大，排名第一的轉售年齡層仍然是X世代。反而復古和無品牌珠寶創造新的價值紀錄，去年在平台出售的一枚無品牌訂婚戒指，價值35萬美元，就創下平台賣出價格最高昂首飾的紀錄。

「高價值」波鞋的轉售價值增幅最大，New Balance聯名款轉售價值升三倍多，高達 387%，而Nike運動鞋的平均售價按年增長32%，是其他品牌的兩倍。

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責任編輯：龍紀瑩