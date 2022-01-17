【賢行軼事@iM網欄】再談聯乘：時裝、藝術、科技結合小實驗

從前提及過品牌推出聯乘系列，不應該只是把兩個品牌的商標、圖像就這麼放在一起，真正成功的聯乘合作，產品應體現出品牌間的融合和交流，保留到互相的特色，同時又能藉著融合對方特色帶領原品牌到另一層次。其實完成產品後，推廣也是同一道理，要融合，同時要突破，但又不能走得太遠，今季FILA與荷蘭阿姆斯特丹「梵高博物館」（Van Gogh Museum） 推出聯乘系列，便作出一個小實驗，將時裝、藝術和科技三者融合。

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梵高博物館聯乘系列

要宣傳梵高博物館的聯乘系列，展示名畫、繪畫等都是被期待的元素，但希望來點突破。我們沒可能把梵高的真跡帶來香港，所以必須有更吸引人的方式。拍照打卡是現今大家也喜愛的活動，我也從這方向構思。曾參觀不少具投影佈置的展覽，自己一直也很想能呈現類似teamLab的環境，屬於「後印象派」（Post-Impression） 的梵高，其作品以用色鮮艷見稱，會是很適合的素材。

靜態作品以動態演繹

去年在另一項目機緣巧合下認識了跨媒體藝術家林宜輝（Ed Lam），當時我乘他的順風車從屯門到九龍，在車上我們閒聊著，他介紹過自己一些投影技術的藝術項目。某夜突然想起，便馬上找他看看能否做到，將梵高靜態的作品以動態演繹，並讓參觀者能沉浸於梵高名畫之中的感覺。我還要一個月內完成！

因Ed Lam也很喜歡梵高，所以他也願意全速來替我製作，最後我們挑選了兩幅作品《向日葵》（Sunflowers） 和《紅捲心菜和洋蔥》（Red cabbages and onions），以光雕投影技術，讓大家能置身梵高的藝術世界之中，參觀者可以全新角度感受這位荷蘭藝術大師對藝術的熱情。

展覽地點是重要考量

而地點也是一個重要考量，構思「FILA x Van Gogh Museum」展覽時，最傳統的想法可能就在美術館、畫廊這類地方舉行，但這樣會太嚴肅，我希望有一個較跳脫的氛圍，但又保持文青感，而且地點還要方便。

銅鑼灣有一家新開設的咖啡店完全符合所有要求，該咖啡店樓高四層，本身已是眾多飲食雜誌、媒體推介的新興打卡熱點，走簡約風。雖然說是一家咖啡店，但其實背後是由一家科網公司所營運，平日會舉辦不少跟科網有關的講座和工作坊，這樣有科網內涵的咖啡店，正配合我們光雕投影的藝術展覽。

用心地呈現梵高作品

產品發布和宣傳有一個很重要的元素，就是產品展示，帶出感覺的部分已經擬定好，而這組跟梵高博物館的聯乘系列，每一件單品都很用心地除了呈現梵高作品的影像外，還在布料上製作出不同質感，例如有油畫顏料的立體感，猶如以服飾作畫布來製作，而為了對藝術家的尊重，每件產品也有吊牌介紹取材自哪一幅作品和該作品的簡單資料。

為了展示這組產品，我們搭建了一個小型博物館，參考梵高博物館的畫框等細節，將這系列的部分產品，如藝術品般錶裝在盡框內，讓展覽也有靜態的部分讓參觀者欣賞新產品。而能與科網公司營運的咖啡店合作，當然不止借用場地這麼簡單，他們同時為展覽開發社交網站的濾鏡，讓參觀的朋友可以延續那份情懷，就算未能到現場的朋友也可下載去感受那氣氛。

無論外地或本地，都有更大型的投影展覽，甚至值得購買門票參觀，所以這個是一個小型實驗，但大家熱烈的反應，令我們日後構思更大型具文化氣息的活動時更有信心作大膽嘗試，除了商業元素，能夠更多元地提供其他體驗給市民。

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作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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