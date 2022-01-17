【疫苗分配】疫苗公平分配計劃只達一半預定目標 世衛批發達國家囤積疫苗

世衞牽頭的國際新冠疫苗保障機制，目前已向全球144國家分發10億劑疫苗，只是原定目標一半。全球疫苗免疫聯盟（GAVI）執行長柏克利稱此為防疫重要里程碑。國際疫苗公平分配計劃由世衞牽頭、旨在讓全球公平獲取新冠疫苗的，此計劃自去年二月底開始向各國分發疫苗。

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經過近一年努力，世衞發聲明指，隨著上一批110萬劑疫苗在星期六（15日）運抵非洲盧旺達，疫苗保障機制至今已向144個國家分發10億劑疫苗。 有關劑量只是原定目標一半，批評發達國家囤積疫苗，加上疫情爆發導致多國限制出入境，延誤疫苗供應。並指藥廠沒有分享生產疫苗的技術和專利，導致無法更大量生產疫苗，疫苗分配不均情況仍然嚴重。 儘管近來COVAX配發量大增，已送出10億劑，但疫苗不公平現象仍存在。據世衞最新數據，收入較高的富裕國家有67%民眾完整接種疫苗，低收入國家則僅5%，全球至今更有四成人口仍未接種疫苗。

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總幹事譚德塞早前促請各國七月初前達到七成接種率。 國際新冠疫苗保障機制的疫苗，三分之一由發達國家捐贈。有份參與機制的全球疫苗免疫聯盟指，至今分發的疫苗中，近九成是全額資助，運送到中低收入國家。

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記者：鄭日棱