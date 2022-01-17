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【防疫基金】餐飲業界即日起可申請防疫基金 政府預計可惠及逾17,600間餐廳

理財智慧 16:08 2022/01/17

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食物環境衞生署表示，第五輪防疫抗疫基金下多個計劃即日起至下月18日接受申請，向直接受收緊社交距離措施影響的餐飲業務處所、商營浴室、公眾娛樂場所等提供援助。

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在餐飲處所資助計劃下，普通食肆、小食食肆、水上食肆、工廠食堂牌照持有人可按其牌照上訂明的樓面面積獲發一筆過五萬元至25萬元資助，預期可惠及逾17,600間餐飲業處所。上述每間合資格餐飲處所如同時經營卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館業務，並有按照《預防及控制疾病（規定及指定）（業務及處所）規例》關閉整個持牌處所範圍，可按相關業務分別申請額外25,000元一筆過資助。

另外，商場內美食廣場的食物製造廠牌照持有人可按其營運中的持牌處所面積獲發一萬元至五萬元資助。如有關業務並非由持牌人營運，則須獲經營者申明支持持牌人申請該項資助。政府預計，約1,700名食物製造廠牌照持有人受惠。食環署轄下街市熟食/小食攤檔的承租人，以及在公營屋邨持有小販牌照經營熟食業務的人士，可申請25,000元資助，預期約1,000名經營者受惠。

【溫股知新】重溫見底指標   升勢漸趨全面？

另外，商營浴室牌照持有人資助計劃為每名合資格持牌人提供五萬元資助，而公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃則為公眾娛樂場所牌照持有人和臨時公眾娛樂場所牌照持有人分別提供五萬元和一萬元資助，電影院營運者除外。有關計劃料可惠及約50間商營浴室、約570個公眾娛樂場所及臨時公眾娛樂場所的牌照持有人。

食環署表示，會將批出的補助以劃線支票寄往相關持牌處所在該署登記的通訊地址。

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記者：鄭日棱

經濟 防疫抗疫基金 衞生署 食物環境衞生署 餐飲 金融 餐廳 香港 酒吧

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