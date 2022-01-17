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【回收行業】可口可樂等飲料製造商訂立新環保目標 引致歐洲回收塑膠價格一年飆升103%

環球政經 17:18 2022/01/17

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隨著各地環保意識提高，一次性塑膠瓶的飲料製造商成為輿論焦點，可口可樂（Coca-Cola）、百事可樂（PepsiCo）、雀巢（Nestlé）、胡椒博士集團（Dr Pepper Snapple Group）、達能（Danone）等集團，全都採納新環保目標，並設定要在2025年底前達成至少25%包裝使用回收原料的目標。

【防疫基金】餐飲業界即日起可申請防疫基金 政府預計可惠及逾17,600間餐廳【下一頁

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

根據外媒報導，歐洲回收的聚乙烯對苯二甲酸酯，又稱PET（用於製造即棄水樽和飲料樽的塑膠）碎片價格，自2021年1月起大漲了103%，來到每噸1,690歐元（約1.5萬港元），而用來製造PET碎片的回收塑膠瓶壓縮包，同期間報價更飆漲三倍以上。值得注意的是，回收PET的成本上週已超過新製塑膠，因為回收塑製品的需求大增，超越化石燃料報價跳漲對新製塑膠的價格推升幅度。

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

ICIS塑膠回收資深分析師Helen McGeough表示，高價及有限供給，拖慢企業使用回收原料的努力。永續性顧問Sue Garrard則說，供應商透露，不少專案遭暫停，使用回收塑膠的增速也減緩，回收PET的供給量完全追不上需求，因為資源回收業者無法隨企業強力買進需求快速擴產。

【騰訊 700】 騰訊遊戲公布未成年人限玩時間 春節可連玩7天【下一頁

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記者：鄭日棱

環保措施 可口可樂（Coca－Cola，美：KO）

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