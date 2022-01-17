【港元定存】4個月港元定存最高息0.75厘 潮玩特色冷門存期

▲ 港銀近期齊推特色港元定存，包括星展及南商等推4個月較冷門存期的特惠息。

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1月份已踏入下半場，提醒大家年關開始倒數，距農曆新年只有兩周，難怪港銀提供寓意好意頭的港元定期存款年息，東亞 （00023） 推諧音「壹發發」的3個月年息1.88厘，入場費10萬元，但須指定理財新客及新資金等，冀搶發新年財。此外，近期多了業界推如4個月期的特色存期，連大行星展也有此冷門存期，上周更將4個月港元定存年息加息至0.35厘應市。

專家拆解，個別大小行吸納中短錢有兩大主因，首先、市場憧憬聯儲局最快於3月開始加息，適逢臨近首季的季結，本港拆息或逐漸緩升；再者，各界寄望冬奧後的次季，粵港小通關在望，中港融資活動恢復活躍，遂令同業早加息吸存備戰，更主攻中短期頭寸。

易發發288天人幣定存最高息2.88厘【下一頁】

單以4個月存期比併，虛擬銀行匯立（WeLab Bank）曾於上周五（1月14日）微加年息0.05厘，新息率至0.85厘，打破同期大眾財務及南商的0.75厘，晉級高息王。不過，匯立玩快閃，4個月特惠息今天（17日）悄然已下架，只餘3個月期年息0.8厘。如此一來，財仔及中資行又再重返此存期年息雙冠，南商搶攻大額新錢，起存額須500萬元才有0.75厘年息；反觀，大眾財務的入場費僅為50萬元，也有相同存息。

綜觀上周至今7天計，暫有8間大小行調整港元定存息，當中包括集友、星展、招商永隆及大眾財務加息；相反TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行、匯立卻加減不一。然而，3行卻減息，分別為大新 （02356） 削短存，小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）更逆市全面削減中長定存息。同樣，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）亦微降中長息。

展望1月下半場，專家預期業界轉趨進取，反而早作布局備戰，皆因1個月拆息兩連升，今天重上0.15厘，創今年新高。何況，1月28日聯儲局首次議息，全球皆料其續放鷹，復添新春長假在即，同業須預留較多頭寸，以備不時之需。

恒生7天美元定存息加至8.5厘【下一頁】

而眼下高息榜，3個月港元定存年息以東亞的1.88厘奪冠，拋離花旗及富邦的0.8厘。半年期則以集友上周加年息至新報0.8厘，息率跟富邦及大眾財務看齊，膺三冠王。至於1年期息率，富邦以0.85厘獨霸冠軍。

另方面，現時高息王仍是集友7天港元定存年息享5.8厘稱王，恒生 （00011） 相同短存也有5.5厘年息，中銀香港 （02388） 年息為4厘，惟齊須兌換資金才享最高特惠息。1個月則以滙豐（HSBC）的5厘年息居首，但須參加指定的股票獎勵計劃等附帶條件。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪