國泰傳或重奪 港龍46條航線航權

年前國泰航空(00293)旗下國泰港龍因停運而交還航權。本地媒體報道，運房局方已對港龍46條航線的航權作出分配，有傳香港航空曾就少數航線提出申請，但最終未能取得任何航權。由於目前5間航空公司均屬國泰或港航旗下，故相關航權或有機會全數重新落入國泰航空手上。國泰航空全日收報6.4元，上升0.3%。

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該報道又引述運房局稱，已對港龍航線航權分配作好安排，但有關航權及其分配具體情況，由於涉及政府與政府之間的機密內容以及商業敏感資料，不能向第三方披露詳情，又指在審批時會考慮一系列因素。國泰航空則未有承認或否認是否全數承辦港龍航線，國泰旗下的香港快運航空則表示，會因應市場需要及公司策略制定拓展航線策略，並會適時對外公布。

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國泰行政總裁鄧健榮早前曾表示，集團於2020年10月已計劃用國泰及香港快運品牌來經營大部分港龍航線，相關航線轉移時需要有關當局的批准，包括當地機場時段要求，經商許可及航權等，亦指有信心可以完滿達成。

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