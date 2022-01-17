  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區航空】大灣區航空考慮購18億美元飛機　圖搶國泰航空市佔

股市 15:48 2022/01/17

分享：

【大灣區航空】大灣區航空考慮購18億美元飛機　圖搶國泰航空市佔

由內地富豪黃楚標牽頭成立的大灣區航空據指正考慮從波音或是空中巴士訂購最多30架窄體飛機，訂單金額可能高達18億美元，圖以擴大市佔率及對抗國泰航空 （00293） 機隊。

《彭博》引述知情人士指，大灣區航空正在評估是選擇波音737 Max 10機型飛機或空中巴士的A321NEO飛機。該份訂單金額可能高達17.7億美元（約137.7億港元）。不過，最終訂單的時間和最終規模取決於香港的疫情而定。

大灣區航空率先大曬空姐制服，圖集可見【下一頁】

大灣區航空營銷主管Jodie Lai回覆查詢時表示，公司將繼續根據不斷變化的市場環境，重新考慮飛機需求，以滿足客戶需求和擴張策略。

然而，空中巴士發言人和波音代表均對此表示不予置評。

大灣區航空目前正在等待在香港以外地區運營商業客運航班的最終批准。公司去年10月獲民航處批出航空營運人許可證（AOC），可提供包機服務，其空運牌照則仍在審批，取得該牌照後方可營運民航客貨機。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

相關文章：

【大灣區航空】大灣區航空CEO：疫情令航空公司起跑線相同　年底前聘約150人

【大灣區航空】獲發航空營運許可證　大灣區航空目標5年內營運逾30架737客機

編輯：姚卓然

港股 國泰航空 大灣區航空

上一篇文章

【恒大3333】恒大：12月底全國復工率93%、交樓近3.8萬套　1月目標交樓3萬套

下一篇文章

【ET講股通】梁耀康：降MLF利率（歡迎留言即時交流）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【港股市況】恒生指數跌165點　滙豐七連升觸55元續破頂　ATM向下　濠賭股炒上（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌165點　滙豐七連升觸55元續破頂　ATM向下　濠賭股炒上（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款