▲ 【大灣區航空】大灣區航空考慮購18億美元飛機 圖搶國泰航空市佔

由內地富豪黃楚標牽頭成立的大灣區航空據指正考慮從波音或是空中巴士訂購最多30架窄體飛機，訂單金額可能高達18億美元，圖以擴大市佔率及對抗國泰航空 （00293） 機隊。

《彭博》引述知情人士指，大灣區航空正在評估是選擇波音737 Max 10機型飛機或空中巴士的A321NEO飛機。該份訂單金額可能高達17.7億美元（約137.7億港元）。不過，最終訂單的時間和最終規模取決於香港的疫情而定。

大灣區航空營銷主管Jodie Lai回覆查詢時表示，公司將繼續根據不斷變化的市場環境，重新考慮飛機需求，以滿足客戶需求和擴張策略。

然而，空中巴士發言人和波音代表均對此表示不予置評。

大灣區航空目前正在等待在香港以外地區運營商業客運航班的最終批准。公司去年10月獲民航處批出航空營運人許可證（AOC），可提供包機服務，其空運牌照則仍在審批，取得該牌照後方可營運民航客貨機。

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編輯：姚卓然