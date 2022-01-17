【監管寬鬆】App Store程式被指詐騙過億港元 收費高、難取消、刷好評

應用程式開發員Kosta Elftheriou，近日在Twitter發文批評，在蘋果App Store應用程式商店上有一個名為《AmpMe》的音樂裝置同步應用程式，收費荒謬地高昂，而且難以取消訂閱，評論區更是有聘用打手刷好評及刷五星的嫌疑，這種通過欺騙App Store的推廣手法，實與詐騙無異。該應用程式多年來「賺取」的收費金額，據稱高達1,300萬美元（約1.014億港元）。

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《AmpMe》是一個可以將個人手機上的音樂，同步至朋友的手機、藍牙喇叭及電腦上的應用程式，提供三日免費試用期，其後收費為每周約10美元（約78港元），亦即年費520美元（約4,056港元），而且訂閱會自動續訂，但用戶無法在應用程式內取消訂閱，而需要在App Store或iPhone的應用程式設置頁面進行。

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嚴格來說，《AmpMe》在價格上並沒有欺騙用戶，註冊頁面清楚地註明了「3天免費試用期」及「每周9.9美元」的收費，但《AmpMe》違反App Store規則之處在於其推廣方式，在其評論區上可以找到大量的虛假評論，無數撰寫好評的五星評價，其用戶名稱一看就知是假的。這些虛假評論使得《AmpMe》的總體評分高達4.5分，讓不知情的用戶信以為真。與此同時，一些抱怨定價過高之類的正常評論，則被這些垃圾評論淹沒了。

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據了解，蘋果多年來一直沒有對《AmpMe》採取行動。Eleftheriou指甚至App Store編輯甚至多次推薦過它。他由此得出結論，蘋果不僅在監管App Store詐騙方面表現鬆懈，加上詐騙應用程式的潛在盈利也不鼓勵蘋果這樣做。根據AppFigures網站估計，《AmpMe》單是在App Store已賺取了1,300萬美元。

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事件曝光後，《AmpMe》反駁大多數用戶從未付過一分錢，並指520美元並不反映現實，2021年有使用免費試用的訂閱用戶，平均只支付了17美元。如果只算付費用戶，則平均每年亦只是75美元。他們認為這亦反映了其透明定價及清晰簡單的退訂程序，關於刷評方面，《AmpMe》就將責任推卸到外部顧問公司身上。

目前，《AmpMe》在App Store上已推出了較低價格（每周約5美元）的新版本。

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責任編輯：嚴浩文