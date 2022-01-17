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Tesla疑迫律師樓炒美SEC前職員 曾查馬斯克私有化假消息

環球社會熱點 15:34 2022/01/17

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Tesla早前要求一間律師行辭退其中一名律師，否則將會終止與律師行的合作。這名律師曾任職美國證券交易委員會（SEC），任内負責調查Tesla行政總裁馬斯克，導致馬斯克最終要辭去董事長一職，Tesla也被罰款。

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美媒《華爾街日報》報道，Tesla與律師行Cooley有合作關係。Cooley一名律師曾於SEC工作，這名律師主要負責證券訴訟及執法業務，也沒有參與Cooley與Tesla合作的業務。

據悉，這名律師在SEC工作時調查馬斯克（Elon Musk）於社交媒體Twitter披露私有化的行為。SEC其後與Tesla及馬斯克達成和解協議，馬斯克同意辭去特斯拉董事長職務，並支付2,000萬美元（約1.56億港元）罰款。

《華爾街日報》引述法律文件指，Tesla自上月初開始的幾宗訴訟都沒有委託Cooley處理，或增加其他律師行的工作。該報更引述消息人士指，馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX已經和Cooley解除監管工作方面的合作，但Cooley拒絕解僱這名律師。

據悉，Tesla、SpaceX及馬斯克都未有回應事件。

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責任編輯：鄭錦玲

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