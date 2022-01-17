【ET講股通】梁燿康：降MLF利率 （附 TIME CODE）（第二版︰加入文字內容）

港股今早輕微高開6點後走勢反覆向下，恒生指數半日跌143點，報24240點，成交596.7億元。滙豐 （00005） 升近0.6%再破頂，ATM續軟，濠賭股逆市造好，金沙 （01928） 升逾15%；銀娛 （00027） 升逾8%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析，歡迎觀眾留言問股。

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00：00 - 港股市況速覽

00：48 - 人行加大力度放寬對市場現正面影響

02：02 - 內地12月消費增長遠差預期 對消費股的影響需留意政策方向

04：10 - 港股受內房影響偏軟 需留意碧桂園 （02007）

06：50 - 碧桂園服務 （06098） 被母企拖累需考慮止血

08：17 - 科技股回調需適宜調整倉位

09：18 - 美股今晚休市 A股表現或左右港股明日走勢

09：49 - 美國銀行股表現分歧 或會影響滙控 （00005） 走勢

11：53 - 博彩股不宜現價追入 板塊或會受廣東省疫情影響

14：12 - 可留意盈喜股勝獅貨櫃 （00716）

16：15 - 個股推介：海豐國際 （01308）

18：46 - 港股市況總結

19：10 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 上望多少？

20：08 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 現價要走嗎？

23：52 - 觀眾問股：18元入手兗礦能源 （1171） ， 現階段是否要止蝕？

25：27 - 觀眾問股：上星期追入中石油 （00857） ， 上試4.5元機會大嗎？

28：28 - 觀眾問股：上次派息前以3.14元買入太平洋航運集團 （02313） ， 收息後仍未沽， 現水平能否繼續持有？

30：02 - 觀眾問股：滙控 （00005） 短綫能否挑戰60元？

32：00 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 止蝕價應如何釐定？

34：44 - 港股市況總結

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恒指全日收報24218點，跌165點，大市成交額1,053億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，是日消息不少，最重要的是人行下調MLF及逆回購利率，意味加大寬鬆力度穩經濟。此外，內地去年及上季GDP增長符預期，惟12月消息零售增長遜色。經濟不慍不火，反有利貨幣政策保持寬鬆。

上證指數低開高收，惟港股偏弱，主因內房債務問題再引發關注。民企內房依賴發新債還舊債，惟市傳碧桂園 （02007） 發債未獲足額認購，市場憂慮其集資能力，觸發碧桂園及碧桂園服務 （06098） 大跌，有貨者宜減持。

科技股回調，一如早前分析，若失守近日低位，宜減磅。美股今晚休市。

滙豐 （00005） 延續強勢，惟要留意，美國銀行股業績未見出色，若市場對加息的預期有變，或拖累板塊表現。

澳門博彩股全綫炒上，惟高開低走，外資賭主表現相對較強。現價高追有一定風險，宜待回補裂口再考慮。廣東疫情有升溫迹象，澳門博彩股新春生意難寄厚望。

勝獅貨櫃 （00716） 發盈喜，股價炒上，持貨者可續持有，現價追貨的話以即日低位止蝕，或待突破前浪頂後追入。

航運供應鏈持續緊張，海豐國際 （01308） 亦可留意。該股早前突破阻力，是日輕微整固，失守29.85元止蝕，上望35.2元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中遠海控、中國建材、兗礦能源、中石油、太平洋航運、滙豐、吉利汽車︰立即觀看】

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