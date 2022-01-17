【ET講股通】梁燿康：降MLF利率 （附 TIME CODE）

港股今早輕微高開6點後走勢反覆向下，恒生指數半日跌143點，報24240點，成交596.7億元。滙豐 （00005） 升近0.6%再破頂，ATM續軟，濠賭股逆市造好，金沙 （01928） 升逾15%；銀娛 （00027） 升逾8%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析，歡迎觀眾留言問股。

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00:00 - 港股市況速覽

00:48 - 人行加大力度放寬對市場現正面影響

02:02 - 內地12月消費增長遠差預期 對消費股的影響需留意政策方向

04:10 - 港股受內房影響偏軟 需留意碧桂園（02007）

06:50 - 碧桂園服務（06098）被母企拖累需考慮止血

08:17 - 科技股回調需適宜調整倉位

09:18 - 美股今晚休市 A股表現或左右港股明日走勢

09:49 - 美國銀行股表現分歧 或會影響滙控（00005）走勢

11:53 - 博彩股不宜現價追入 板塊或會受廣東省疫情影響

14:12 - 可留意盈喜股勝獅貨櫃（00716）

16:15 - 個股推介：海豐國際（01308）

18:46 - 港股市況總結

19:10 - 觀眾問股：中遠海控（01919）上望多少？

20:08 - 觀眾問股：中國建材（03323）現價要走嗎？

23:52 - 觀眾問股：18元入手兗礦能源（1171）, 現階段是否要止蝕?

25:27 - 觀眾問股：上星期追入中石油（00857）, 上試4.5元機會大嗎？

28:28 - 觀眾問股：上次派息前以3.14元買入太平洋航運集團（02313）, 收息後仍未沽, 現水平能否繼續持有？

30:02 - 觀眾問股：滙控（00005）短綫能否挑戰60元？

32:00 - 觀眾問股：吉利汽車（00175）止蝕價應如何釐定？

34:44 - 港股市況總結

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