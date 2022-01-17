【騰訊 700】 騰訊遊戲公布未成年人限玩時間 春節可連玩7天

騰訊控股（00700）公布今年寒假及農曆新年期間未成年人遊戲限玩通知，表示結合《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》與實際放假調休安排，限制未成年用戶可於1月21日至23日、28日、31日，以及2月1至6日、11日至13日的每天晚上8時至9時之間登錄遊戲，合共14日，即最多玩14小時遊戲。

除以上限玩時段外，其餘時間未成年用戶均無法進入遊戲體驗。該通知特別提醒，1月29日至30日為禁玩日期。

騰訊股價三連跌，今日（17日）曾跌近2%，最低見464元，最新報466.2元，仍跌1.5%，成交額48.3億元。

大行予騰訊控股最新投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧