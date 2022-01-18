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【三星手機】三星誤判形勢　韓媒：取消Note系列無助Galaxy S21銷售情況

科技 10:25 2022/01/18

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最近有韓媒報道指出，若三星為取消Galaxy Note系列以集中提高 Galaxy S21銷量，成效明顯不達預期，甚至更因此限制了Galaxy S21系列的銷量。（三星官網圖）

三星（Samsung）去年未有發布Note系列，有傳聞指三星盼能藉此集中推高Galaxy S21系列的銷量，引起大批三星粉絲不滿。最近有韓媒報道指出，若三星為取消Galaxy Note系列以集中提高 Galaxy S21銷量，成效明顯不達預期，甚至更因此限制了Galaxy S21系列的銷量。

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據韓媒The Elec報道指，去年Galaxy S21系列的銷量約2,500 萬部，與2020年的銷售情況相約，並未因 Galaxy Note 21取消而有所提高。加上疫情情況持續，Galaxy S21銷售量亦因而受到限制。

報道續指，Galaxy S21同時受生產問題所影響，因越南的製造工廠無法配合其生產目標，否則相信可達到更高的銷售額。

值得一提的是，根據韓國媒體 Ddaily 引述 Samsung Electronics 高層的講法，三星將於下月8日舉行線上Galaxy Unpacked 2022活動，屆時將會發布Galaxy S22系列，更傳出Galaxy S22 Ultra有機會搭載三星Note系列專用的S Pen，來滿足一眾三星粉絲心願。

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

責任編輯：黃顯晴

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