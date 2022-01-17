【訪客人數】2021年全年訪港旅客人數約9.1萬人次　大跌97.4%

香港旅遊發展局（旅發局）公布，2021 年全年初步訪港旅客數字為約9.1 萬人次，按年下跌97.4%。在出入境相關的防疫措施下，訪港人士主要是探望親友或有其他必要到訪的原因，消閑旅客繼續維持近乎零的水平。

訪港旅客總人次

▲ 資料圖片來源：香港旅遊業

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2021 年整體訪港旅客初步數據

客源市場 12 月

(按年比較) 全年(1 至12 月)

(按年比較) 內地 6,475 (+167%) 65,694 (-97.6%) 非內地* 2,973 (+21.7%) 25,704 (-97.0%) 短途 1,373 (+18.5%) 10,629 (-97.0%) 長途 916 (+6.4%) 9,781 (-97.0%) 新市場 232 (-29.9%) 3,380 (-93.8%) 總數 9,448 (+94.1%) 91,398 (-97.4%)

*非內地數字包括：短途、長途、新市場及澳門旅客

2021年本港的旅客人數比起前年人數更少。2020年訪港旅客數字為約357萬人次，旅客主要於1月來港，但隨著香港以至全球於2月陸續爆發新冠病毒疫情，本港3月中起禁止海外旅客訪港，加上實施嚴格檢疫措施，旅客主要是來港探親或有其他必要到訪的原因，真正旅客已跌至近乎零。

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