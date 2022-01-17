PayMe推出全新群組利是功能 玩遊戲贏姜濤、女團Collar Marf、Day簽名禮品

電子利是近年冒起，還有兩星期就農曆新年，滙豐旗下的PayMe亦推出全新群組利是功能，方便用戶向親朋好友派發賀年利是。PayMeow更會聯同人氣偶像姜濤及王菀之，以及最新女團Collar成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day），與PayMe用戶同賀新春。

由星期二（18日）起，PayMe用戶可以一次過向多達100位收款人發送電子利是，並加入祝福語。用戶可選擇直接發送予指定收款人，或設定連結，並複製至社交通訊應用程式分享，不同親友只要按下連結就能收取利是。用戶可向每位收款人送上固定金額，又或者選擇發送「開運利是」，讓親友收取隨機金額，在分享節日祝福之餘，更添遊戲樂趣。每封固定金額的群組利是最高200元，若用戶選擇設定連結，最高可一次過派發共1萬元。

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此外，周二至2月15日，用戶使用PayMe派發群組利是，並有最少五位收款人領取，即可獲贈28元獎賞。用戶於遍布全港超過2萬間網上及實體PayMe for Business 商戶，以PayMe消費滿50元或以上，即會自動扣除獎賞金額。推廣期內，每位用戶最多可獲得３次獎賞。PayMe更將在Instagram舉辦「Pay PayMe 搶利是」互動遊戲，用戶上載與朋友競賽的影片，即有機會贏取由人氣偶像姜濤、王菀之、邱彥筒、許軼和YouTuber雞丁簽名的PayMeow 禮品。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，PayMe自推出後，迅速成為香港日常社交生活中不可或缺的一部分。適逢農曆新年，傳統上親朋好友皆會互送祝福，PayMe今次推出群組利是功能，讓超過250萬名用戶可以即時向親友派發利是，無需見面亦能互道祝賀。

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記者：張以正