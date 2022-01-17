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【加密貨幣】擬效仿邁阿密　里約熱內盧將用1%收入投資加密貨幣

環球政經 16:11 2022/01/17

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綜合外媒報道，巴西城市里約熱內盧市長佩斯 (Eduardo Paes)，於該市的創新周期間宣布，將推出「Crypto Rio」，市內1%收入投資加密貨幣。佩斯表示，有意將里約熱內盧變成加密貨幣便捷中心（cryptocurrency-friendly hub），同時實行其他稅收優惠，以促進這一目標。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

邁阿密早於去年8月推出自家加密貨幣「Miamicoin」，當地市長蘇亞利斯 (Francis Suarez) 曾表示，他們創造了大量機會，又指美國許多城市都在提高稅收，但邁阿密卻能減稅。「我們知道我們可以站在創新的最前綫，因此我們邀請了創作者來到這裡。」

【筍工推介】郵政署招聘銷售經理 主要負責電子商務方案 月薪逾4.2萬元 【見下頁

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跟隨邁阿密的腳步，佩斯打算向使用比特幣支付市民，提供稅收優惠和折扣。里約熱內盧財政部長保羅（Pedro Paulo ）解釋，他們正在考慮為使用比特幣繳稅市民，提供 10%折扣；同時亦研究相關法規實際上要如何應用。

【延伸閱讀】【加密貨幣】邁阿密8月推自家加密貨幣 迄今賺逾2100萬美元收入 居民或可獲分盈利 【見下頁

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 陳楚琨

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 另類投資 減稅 經濟 巴西 金融 比特幣 美國 里約熱內盧

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