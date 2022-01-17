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【電動車】英國石油公司BP：電動車充電站　將比油站更有利可圖

商業 15:14 2022/01/17

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BP報告指出，僅在2021年第二季度至第三季度，其電動車充電的電力銷售就增長了45%。（法新社）

過去，電動汽車充電業務一直是英國石油公司（British Petroleum，BP）的虧損項目，但未來情況或有改變。據BP最新數據顯示，從利潤率來看，其位於英國的「BP Pulse」快速電池充電站網絡，正接近他們從加油站獲得的盈利水平；而且到2025年，該部門更可以獨立盈利。

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BP客戶和產品負責人Emma Delaney向《彭博》表示：「如果只對一箱燃料和一次快速充電作比較，現時公司正接近於快速充電的業務基本面，比化石燃料的業務基本面更好的階段。」

去年第二至三季度 充電站電力銷售增長45%

雖然Delaney並沒透露BP預計電動車充電的利潤，何時會超過傳統燃料的利潤，但該公司的報告已指出，僅在2021年第二季度至第三季度，其電動車充電的電力銷售就增長了45%。

他指，整體而言看到消費者和企業在快速充電方面有龐大機遇，尤其是普遍車隊的服務需求。Delaney解釋：「這是我們看到增長的地方，也是我們看到利潤的地方。」

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BP表示，已計劃在未來數年將其電動車充電業務從目前的11,000個充電站，發展到2030年的70,000個。而且與其競爭對手荷蘭皇家蜆殼石油（Royal Dutch Shell）不同，它會有自家電動車充電計劃，BP將繼續專注於快速直流充電（在50-150千瓦範圍）項目。Delaney強調：「我們已作出選擇，真正去追求高速、隨叫隨到的充電，而不是緩慢的燈柱充電（lamppost charging）。」

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責任編輯：陳卓賢

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