【新冠疫苗】奧地利強制接種谷針 違者每年盛惠幾多？

奧地利為提升新冠疫苗接種率，早前宣布將強制民眾接種。奧地利總理內哈默周日（16日）公布疫苗強制接種草案，方案僅適用於18歲或以上成人。奧地利政府表示，方案將於下月起實施，違反要求的民眾最高會面臨3,600歐元（約3.2萬港元）的罰款。

奧地利縮短隔離時間 下周重啟2G防疫措施 【下一頁】

奧地利政府周日舉行新聞發布會，內哈默（Karl Nehammer）公布強制打針最終版本草案。他強調方案並非要引發已接種和未接種者之間的鬥爭，強調推行強制接種措施是為民眾自由提供最佳保障。

奧地利政府去年11月首次宣布強制接種，早前有消息指措施涵蓋14歲或以上人士。但周日公布方案顯示，措施僅適用於18歲或以上成人，而孕婦及有特別醫療原因人士亦可獲豁免。

措施將於2月1日起生效，但奧地利警方會在3月15日才開始執法，對未接種人士罰款。

奧地利連續4周示威 4.4萬人反強制疫苗接種 【下一頁】

據報未接種人士會被罰款600（約5,333港元）至3,600歐元（約3.2萬港元），即每年最多被罰1.44萬歐元（約12.8萬港元）。當局亦會在3月首輪罰款限日期過後，再設另一個限期向仍未接種疫苗人士發出提醒，他們或會再度面臨罰款。

拒絕接種疫苗者每年最多被罰款4次，若民眾在收到罰款通知2周內接種則無需繳交。

奧地利國會將於周四（20日）對草案進行投票，外界預料將會通過。據悉奧地利約73.5%民眾已完成疫苗接種，接種率略高於歐盟平均水平。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀