【2022虎年】Payme推群組利是功能　最多可一次過向100人發送電子利是（附教學）

▲ 滙豐旗下的本地電子錢包PayMe 推出全新群組利是功能。PayMeow 聯同人 氣偶像姜濤和王菀之、最新女團成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day）、以及 YouTuber 雞丁一同慶賀新春。

農曆新年即將來臨，但受疫情影響，限聚措施將會持續到初三，不少拜年活動須取消。不過近年不少銀行和平台都推出農曆新年「電子利是」功能，令傳統的派利是習俗即使在疫情下亦可轉到線上。滙豐宣布，PayMe推出全新群組利是功能，方便用戶向親朋好友派發賀年利是。

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由明日起，PayMe用戶可以一次過向多達100位收款人發送電子利是，並加入祝福語。用戶可選擇直接發送予指定收款人，或設定連結，並複製至社交通訊應用程式分享，不同親友只要按下連結就能收取利是。用戶可向每位收款人送上固定金額，又或者選擇發送「開運利是」，讓親友收取隨機金額。每封固定金額的群組利是最高200港元。若用戶選擇設定連結，最高可一次過派發共10,000港元。

以下為Payme發送群組利是步驟：

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IG上載影片 贏取姜濤、Marf簽名禮品

另外，PayMe更將在Instagram 舉辦「Pay PayMe 搶利是」互動遊戲，用戶上載與朋友競賽的影片，即有機會贏取由人氣偶像姜濤、王菀之、邱彥筒、許軼和YouTuber雞丁簽名的PayMeow禮品。

責任編輯：曾曉汶

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