【2022展望】滙豐看好中國股市與H股　受惠資金重新建倉與寬鬆政策

滙豐 （00005） 發表今年亞洲經濟展望，該行對中國股市及H股樂觀，因有寬鬆政策支持，而且預期去年的監管衝擊不會重演，料中國企業今年有近13%盈利增長。該行又指，資金正對中國股市及H股減低輕倉幅度，甚至正重新建倉。

預測內地今年錄5.6%增長

滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌指，今年會是內地政策的寬鬆年，由於通脹並非內地主要憂慮，故仍有大量空間放寬貨幣政策。屈宏斌預期，人行今年的幣策方向主要並非調整政策利率，而是依賴降準，人行上半年料降準100點子。財政政策方面，內地將給予地方政府更多借貸空間支持基建投資，房地產相關借貸亦會進一步放鬆。同時，為免加強監管帶來更多負面影響，監管步伐亦會放慢。他預期，上述做法有望扶助內地經濟增長由去年的4%加速至今年的5.6%。

屈宏斌認為，內地房地產下行壓力仍大，中央的政策調整會從房地產融資方面著手，區分高槓桿發展商與財政狀況相對健康的發展商，並鼓勵銀行在發貸上支持後者，亦會放寬與剛性需求相關的按揭並加快其審批，從而基本穩定房地產市場。

整體亞洲區經濟方面，滙豐經濟研究亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）預期，亞洲區今年基本因素持續強勁，區內今年增長料達5.3%。本港今年增長亦料不俗，即使在去年的高基數效應下，今年全年經濟增長預測仍有3%，惟仍需視乎疫情與通關因素發展。范力民續指，對亞洲大部份地區而言，通脹並非今年主要憂慮，意味亞洲區加息步伐會較美國溫和與落後，有關因素將支持區內經濟，而2013年的「收水恐慌」（taper tantrum）亦不會重演。

科技股、可再生能源股及半導體股受惠內地新增長模式

鑑於美國加息與強美元的因素已很大程度反映在亞股之上，滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）對亞洲區今年股市前景看法正面。他續指，估值便宜對亞股屬支持因素，又預期區內企業盈利增長不俗，整體亞洲區及中國股市的企業盈利增幅，預測分別為8%及約13%。林傳英直言好看中國股市，因估值低、增長佳，且有寬鬆政策支持，投資者未來兩至三個月料將降低對中國股票的輕倉程度。除中國外，該行對本港上市H股亦予「跑贏大市」評級，原因與中國股市相似，而且大部份輕倉H股的基金正重新建倉。選股上，受惠內地新增長模式的行業，如科技股、可再生能源股及半導體股等，可看高一線。

展望今年債市，滙豐氣候變化卓越中心主管兼環境、社會及管治研究整合環球主管陳偉欣預期，可持續債券會是亞洲債市的強勁增長引擎，尤其是美元計價類別。她解釋，區內政府的零排放承諾、企業對環保設施的投資，以及投資者需求，都對該類債券有支持。

*《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署*

相關文章﹕

【2022展望】工銀國際：加息預期及企業盈利增速放緩累港股上升動力有限 恒指目標24000至26000

【2022展望】瑞銀財管李智穎：監管政策衝擊已幾乎全數反映、今年中資股回報料達15% 看好四大主題

【2022展望】中銀香港：中國今年經濟增長約5%至5.5% 建議超配港股和A股

【大行報告】高盛：中國股市由絕望步向希望、監管最壞影響已過去 科網股是否值得入場？

記者﹕余倩敏