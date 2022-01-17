【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品

▲ 滙豐以Mirror 姜濤、COLLAR成員邱彥筒（Marf）、許軼（Day）和王苑之宣傳PayMe 群組利是功能

Mirror在香港人氣大熱成為廣告寵兒，連帶新成立女團COLLAR出道不足一周，已成為企業新廣告對象。HSBC滙豐新增COLLAR成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day），聯同Mirror姜濤、王菀之，代言宣傳旗下PayMe全新群組利是功能，可一次過向最多100人發送利是，也可獲28元港元獎賞。

滙豐表示，從1月18日起，PayMe 用戶可以一次過向多達100 位收款人發送電子利是，並加入祝福語。用戶可選擇直接發送予指定收款人或設定連結，並複製至社交通訊應用程式分享，不同親友按下連結就能收取利是。

滙豐：PayMe用戶用群組利是功能 最多可獲3次28元獎賞

PayMe用戶可向每位收款人送上固定金額，也有類似微信的「搶紅包」的「開運利是」功能，讓親友收取隨機金額，在分享節日祝福之餘，更添遊戲樂趣。每封固定金額的群組利是最高200港元。若用戶選擇設定連結，最高可一次過派發共10,000元。

滙豐表示，由1月18日至2月15日，用戶使用PayMe 派發群組利是，並有最少五位收款人領取，即可獲贈28港元獎賞，用戶在全港超過20,000間網上及實體「PayMe for Business 商戶」，以PayMe消費滿50港元或以上，即會自動扣除獎賞金額。推廣期內，每位用戶最多可獲得三次獎賞。

PayMe IG「搶利是」 可贏姜濤MarfDay簽名禮品

滙豐又指，PayMe將在社交平台Instagram舉辦「Pay PayMe 搶利是」互動遊戲，用戶上載與朋友競賽的影片，即有機會贏取由姜濤、王菀之、邱彥筒、許軼和YouTuber 雞丁簽名的PayMeow 禮品。

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