【網絡私隱】Safari 15現Bug！洩露瀏覽數據　或暴露用戶身份

▲ 據瀏覽器指紋識別服務商《FingerprintJS》的一篇博文指出，Apple在Safari 15中實現 IndexedDB API 的方式存在問題。根據研究人員的說法，該漏洞可以允許任何網站追蹤瀏覽器的互聯網活動，並可能暴露用戶的身份。（法新社）

蘋果（Apple）近年持續強化旗下產品及系統的私隱及安全保護，包括在Safari瀏覽器推出防止跨網站追蹤的措施和Safari瀏覽器私隱報告等功能。不過，Safari 15最近被揭有嚴重網絡安全漏洞 （bug），使黑客可輕易取得用戶的個人資訊、帳號和瀏覽紀錄。

據瀏覽器指紋識別服務商《FingerprintJS》的一篇博文指出，Apple在Safari 15中實現 IndexedDB API 的方式存在問題。根據研究人員的說法，該漏洞可以允許任何網站追蹤瀏覽器的互聯網活動，並可能暴露用戶的身份。

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使網站可了解用戶訪問哪些其他網站

IndexedDB是一個瀏覽器API，主要的網絡瀏覽器會用作儲存結構化數據及數據庫等。通常情況下，使用「同源政策」（same-origin policy）將限制哪個網站可以存取哪些數據，通常一個網站只能訪問它產生的數據，而不能存取其他網站的數據。

但在MacOS、iOS和iPadOS的Safari 15中，就發現IndexedDB違反了「同源政策」。研究人員聲稱，每當一個網站與其數據庫交互時，「在同一瀏覽器中的所有其他活動框架、標籤和窗口，都會創建一個使用相同名稱並且新的空白數據庫。」

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由於一些網站使用包括特定於用戶的唯一標識符的數據庫名稱，或會令問題變得更加嚴重。對於可以共享相同身份驗證憑據的網站（例如Gmail和YouTube），數據庫名稱可以包含相同身份認證的Google用戶ID。

Google用戶ID或被網站完全識別

當該Google用戶ID被用作Google內部的標識符，並與一個賬戶相關聯。這樣便可能令使用這個標識符從Google的API中提取用戶個人訊息。

據悉，FingerPrint JS早在去年11月底，將Safari 15的問題報告予Apple，惟研究人員指出，有關問題須待Apple更新瀏覽器或作業系統後，才可有效解決。至於針對此問題進行的修正或更新，仍有待Apple官方公布。

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責任編輯：陳卓賢