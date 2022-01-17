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航運股回吐可否搏？東方海外316 vs 中遠海控1919 vs 太平洋航運2343逐隻比較

股市 13:52 2022/01/17

分享：

航運股回吐，中遠海控 （01919） 跌近半成，東方海外國際 （00316） 跌近3%，太平洋航運 （02343） ，可否趁回吐搏航運股？3隻航運股點揀？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略】

**《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署**【按此－附time code】

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10：14 - 北京首宗Omicron本土確診對大市影響大？
12：47 - 澳門政府訂明賭牌批給數量最多6個　濠賭股能否修復失地
16：00 - 濠賭股留意疫情、行業復甦力度　短綫不宜追入
17：00 - 持有濠賭股現時是沽貨時機？
19：46 - 美國銀行業績期　滙豐 （00005） 可否追入？
21：41 - 航運供求失衡　東方海外國際 （00316） 、中遠海控 （01919） 、太平洋航運 （02343） 、海豐國際
（01308） 短綫搏哪隻？
26：25 - 港股開市前市況速報
26：44 - ET一周開倉：中海油 （00883） 、龍湖 （00960） 、台積電（TSM.US）
33：34 - 港股開市初段市況速報
34：11 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 53.1元買入可以上望多少？宜短炒抑或中長綫持有？
39：01 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 盈喜可利好股價？14.5元上望目標看多少？
39：01 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 前景點睇？短綫當炒？
45：26 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） vs 招商銀行 （03968） 點揀？以收息賺價為目標
49：00 - 觀眾問股：友邦 （01299） 走勢轉強？短綫開淡倉更吸引？
50：53 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 168元買入可月供？新能源電動車今年前景點睇？仍然是大主題？
55：39 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 趁跌61元買入後再跌　內需股受捧有冇機會轉勢？
59：07 - 觀眾問股：譚仔 （02217） 3.3元買入可持有？防疫抗疫基金對股價有幫助？
1：00：42 - 觀眾問股：郵儲銀行 （00168） 5.8元有貨可繼續持有？
1：02：13 - 觀眾問股：信達 （01801） 60元買應該沽？
1：03：26 - 觀眾問股：聯想 （00992） 可上望多少？
1：04：29 - 內地最新GDP速報：GDP按年增長8.1%　略勝市場預期
1：06：25 - 內地GDP對港股後市影響如何
1：07：06 - 科技股短綫風險要留意
1：07：41 - 消息股：招商銀行 （03968） 、紫金礦業 （02899） 、新特能源 （01799） 、六福集團 （00590） 、勝獅
貨櫃 （00716）
1：08：40 - 新股德盈 （02250） 強勢可追入？
1：11：04 - 科技股ATMXJ速報：阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東
（09618）
1：11：40 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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