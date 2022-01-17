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Omicron疫情衝擊 高盛下調美國今年經濟增長預測

環球經濟金融 13:50 2022/01/17

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美國過去一周平均日增80萬宗新冠確診，大行高盛在Omicron疫情衝擊下，將美國今年的經濟增長預測下調至3.4%。經濟學家分析指，大量勞工染疫會加劇勞動力及供應鏈短缺的困境。企業或紛紛加薪挽留員工，打工仔料仍加薪有望。

美國超市商品嚴重短缺 受新冠疫情及天氣影響 【下一頁】

FXStreet報道，高盛（Goldman Sachs）在最新的預測中，將美國今年的經濟增長預測由3.8%下調至3.4%，下調幅度達到0.4個百分點。

Omicron變種傳播加劇，再加上市場對財政刺激措施的預期下降，料成為高盛下調經濟增長預測的兩大主因。

《華爾街日報》本月也向數十位分別來自商界、學術界及金融界人士進行調查，他們將美國今年首季的經濟增長預測下調至3%，較去年10月同類調查的4.2%大幅下跌1.2個百分點，反映市場人士對美國今年經濟前景信心下降。

因應高通脹、供應鏈限制及Omicron變種迅速蔓延，經濟學家將今年全年經濟增長預期下調至3.3%，低於去年10月時預測的3.6%。

Omicron變種來勢洶洶，經濟學家憂慮冬季會有大量勞動力染疫而影響生産力。與此同時，通脹近期達到近40年來最快增速，美聯儲也正面臨企業及消費者要求控制通脹的壓力。

缺貨成美國Google熱搜 一圖睇各州最缺咩貨 【下一頁】

由於疫情下勞動力持續短缺，僱主紛紛加薪挽留在職員工及增聘人手，未來數月的薪金料會持續上漲。經濟學家預計到了今年6月，美國平均時薪會較去年同期升4.9%。

但到今年底的薪金升幅會稍為放緩，美國屆時的平均時薪料較去年同期升4.5%。整體而言，經濟學家預測未來兩年大部分時間，僱員薪金按年升幅仍可達到4%左右。

即使勞動力市場有強勁復甦，但市場憂慮美聯儲面對加息速度追不上通脹的風險。致同會計師事務所（Grant Thornton）首席經濟學家斯旺克（Diane Swonk）表示，她憂慮美聯儲會恐慌及過度調整，以壓制現時通脹所需的更快速度加息。

近三分之二的受訪者預計美聯儲會於3月中宣布加息，並在今年內繼續加息。逾半受訪者預計美聯儲今年加息3次，近三分之一的受訪者更預計會加息多過3次。

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責任編輯：鄭錦玲

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