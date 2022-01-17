17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO

受全球網民歡迎的影片平台TikTok吸金力強勁，其中在TikTok坐擁超過1.33億粉絲的17歲KOL Charli D'Amelio，去年收入高達1,750萬美元（1.37億港元），成為年收入最高的TikTok創作者。至於Charli的姊姊年收入則排第二位，二人收入亦高過不少上市公司行政總裁。

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福布斯統計指，TikTok吸金力最強的KOL是年僅17歲、來自美國的Charli D'Amelio，去年收入達1,750萬美元（1.37億港元）。至於Charli姊姊Dixie D'Amelio雖然只有5,600萬粉絲，但吸金力也不遜色，去年收入約1,000萬美元（7,800萬港元）排名第二。

D'Amelio姊妹亦積極拓展新收入來源，曾於去年9月參與真人騷節目「The D’Amelio Show」。兩人亦分別與不同品牌合作及推出新個人品牌，當中仍有3成至5成收入來自TikTok影片內贊助。

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研究機構MyLogIQ數據顯示，Charli年收入甚至高於不少上市公司行政總統。2020年標普500指數企業行政總裁平均收入為1,340萬美元（1.05億港元），包括星巴克（Starbucks）行政總裁Kevin Johnson收入為1,470萬美元（1.15億港元）、麥當勞行政總裁Chris Kempczinski年收入1,080萬美元（8,424萬港元）。

福布斯指，TikTok去年收入最高的5位KOL，總收入為5,550萬美元（約4.33億港元），較前一年大幅增加200%。

福布斯估計，KOL就每個贊助內容可收取高達50萬美元（390萬港元）宣傳費；每個帖子收費約10萬美元（78萬港元）至25萬美元（195萬港元）之間，較2020年翻倍。

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責任編輯：郭麗明