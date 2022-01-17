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【新股IPO】國產護膚品企業上美申請香港上市　擁3大品牌、疫情期間收入保持增長

新股IPO 13:42 2022/01/17

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【新股IPO】國產護膚品企業上美申請香港上市　擁3大品牌、疫情期間收入保持增長

國產護膚品企業上美化妝品提交香港上市申請，據早前外電消息，上美擬在香港上市集資數億美元。據上美上載的初步招股書，公司目前有3個化妝品品牌包括「韓束」、「一葉子」和「紅色小象」，合佔上美逾9成收入。上美表示，公司於2020年是唯一擁有兩個護膚品牌年零售額超過人民幣20億元的國貨化妝品公司。

上美申請文件顯示，公司在2020年、2021年首9個月都能維持增長，2020年收入按年增18%至33.82億元（人民幣，下同），2021年首9個月收入增13%至25.95億元。經調整利潤方面，上美2020年全年盈利增1.3倍至2.65億元，2021年首9個月就按年增45%至2.84億元，三大品牌毛利率介乎65%至69%。

上美預告，內地下半年部分城市再出現新冠病毒病例，而且電商平台收緊，料2021年第4季化妝品市場按年增長放慢，但披露去年9月底以來，公司財務無重大不利變動。

上美表示，上市集資資金將用於品牌建設、提升研發和生產能力、增加銷售網絡、改善數字化及信息基礎設施、併購。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

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