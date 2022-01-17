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天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨

環球社會熱點 14:10 2022/01/17

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加拿大樂壇天后Celine Dion去年宣布，將在今年3至4月期間於北美舉辦多場巡迴演唱會。但Celine Dion宣布因健康問題停唱，決定取消北美全數16場演唱會。Celine Dion發表聲明指受到肌肉筋攣困擾，指病情嚴重阻礙她表演。

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現年54歲的Celine Dion原定今年3月9日至4月22日期間，在美國丹佛（Denver）、洛杉磯及加拿大溫哥華等北美城市，舉行共16場巡迴演唱會。但她上周六（16日）在社交媒體Twitter上宣布，受肌肉痙攣嚴重而持續困擾，需取消所有北美地區演唱會場次。

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據悉，已購買門票歌迷可獲全額退款。至於她計劃5月底於歐洲舉行的演唱會，將如期舉行。Celine Dion表示由於演唱會涉及大量準備工作，她需提早2個月決定取消。她現時病情未有惡化，惟需遵照醫囑接受治療，很期待在疫情後重返舞台。

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Celine Dion在1998年憑電影《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》獲得2項格林美獎（Grammys Award），索尼公司數據顯示，她的專輯全球銷量達逾2億張。Celine Dion去年10月亦因肌肉痙攣，需取消於拉斯維加斯（Las Vegas）的數場演出。

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責任編輯：李俊儀

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