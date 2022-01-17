恒生指數半日跌143點　濠賭股繼續炒上　滙豐逆市破頂

港股今早先升後跌，恒生指數輕微高開6點後就掉頭下跌。內地公佈第四季度GDP後，港股跌幅擴大，最多跌196點。低見24187點。半日收市跌幅略為收窄，收報24240點。

內地公布去年全年經濟增長數據，按年增長百分之8.1。略高於市場預期；單計去年第四季，按年增長百分之四。國企指數半日跌84點，報8470點。今早大市交投偏靜，半日成交額596億元。

科技股向下 騰訊公布「禁玩日」

科技股偏軟，恒生科技指數跌近百分之一，報5712點。

「ATM」全綫下跌，美團（03690）表現跑輸，半日跌超過百分之二，收報216元；騰訊（00700）跌超過百分之一，報465.2元。

騰訊旗下騰訊六遊戲，公佈2022年新春寒假未成年人限玩時間合共14小時，年廿八和廿九為禁玩日。除了以上限玩時段外，其餘時間未成年人均無法進入遊戲體驗。

阿里巴巴（09988）表現亦偏軟，半日收報128.5元。

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濠賭股大勝 金沙升幅最大

澳門政府上星期五公布博彩法修訂細節，濠賭股隨即炒上，今早延續升勢。當中以金沙（01928）表現最好，曾抽升22.3%，高見22.4元，中午收市仍然能維持15%的升幅。其餘濠賭股都向上，升福介乎5%-15%。摩通亦指，板塊大部分憂慮已經釋除，預料升勢未完。

美國加息預期升溫 滙豐破頂曾見54.9元

美國加息預期升溫，滙豐（00005）股價繼續破頂高見54.9元。中午收市報54.85元，成交額超過9億。耀才證券研究部經理譚智樂認爲應作中長線部署，長線有望得到一成回報。

另外,友邦股價（01299）今早回吐超過百分之一，半日收報60.55元。瑞銀今日發表報告，預計今年保險業新業務價值下降 10-15%，並調低友邦目標價到80元。