▲ 【UNIQLO母企】迅銷擬開價年薪6800萬港元搶人才 人工高於創辦人柳井正

UNIQLO、GU母企日本迅銷 （06288） 計劃加人工搶人才，將把社會招聘的最高年薪提升至10億日圓（約6805萬港元）。若迅銷以最高條款聘員，其薪酬將更勝UNIQLO創辦人、迅銷社長柳井正的4億日圓年薪，較日本企業的社會招聘平均年薪高出200倍以上，是日本國內的最高水平。

迅銷表明希望透過高薪來吸引優秀人才。柳井正在接受外媒採訪時透露，從2022年起把社會招聘的最高年薪定為10億日圓，並將招聘在迅銷總部工作、精通數位化和電商交易（EC）及供應鏈的人才。由於迅銷在服裝領域與美國亞馬遜等大型科技企業的競爭日趨激烈，將向全世界招聘數位技術人才，改變以服裝生産銷售為中心的收益結構，建立新的經營模式。

UNIQLO創辦人柳井正：我要搵天才

柳井正稱：

我們需要的並非諮詢人員和來自大企業的人員，而是能創造新的價值或可以白手起家的人

他又表示招聘數量不設上限，「將以比我更優秀的天才級人員為對象。如果有好的人才，準備招上100至200人」。

截至2021年8月底，迅銷約有5.6萬名員工，其中總部員工約1600人，大部分為社會招聘，平均年薪約960萬日圓（約65.3萬港元）。

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編輯：姚卓然