  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【UNIQLO母企】迅銷擬開價年薪6800萬港元搶人才　人工高於創辦人柳井正

Hot Talk 13:44 2022/01/17

分享：

【UNIQLO母企】迅銷擬開價年薪6800萬港元搶人才　人工高於創辦人柳井正

UNIQLO、GU母企日本迅銷 （06288） 計劃加人工搶人才，將把社會招聘的最高年薪提升至10億日圓（約6805萬港元）。若迅銷以最高條款聘員，其薪酬將更勝UNIQLO創辦人、迅銷社長柳井正的4億日圓年薪，較日本企業的社會招聘平均年薪高出200倍以上，是日本國內的最高水平。

迅銷表明希望透過高薪來吸引優秀人才。柳井正在接受外媒採訪時透露，從2022年起把社會招聘的最高年薪定為10億日圓，並將招聘在迅銷總部工作、精通數位化和電商交易（EC）及供應鏈的人才。由於迅銷在服裝領域與美國亞馬遜等大型科技企業的競爭日趨激烈，將向全世界招聘數位技術人才，改變以服裝生産銷售為中心的收益結構，建立新的經營模式。

UNIQLO創辦人柳井正：我要搵天才

柳井正稱：

我們需要的並非諮詢人員和來自大企業的人員，而是能創造新的價值或可以白手起家的人

他又表示招聘數量不設上限，「將以比我更優秀的天才級人員為對象。如果有好的人才，準備招上100至200人」。

截至2021年8月底，迅銷約有5.6萬名員工，其中總部員工約1600人，大部分為社會招聘，平均年薪約960萬日圓（約65.3萬港元）。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

相關文章﹕

【Uniqlo母企】迅銷績後復牌升逾3%　上季多賺三成、收益經營溢利創同季新高惟內地溢利減

【UNIQLO母企】迅銷創辦人柳井正強調不會在中美「選邊站」　拒談有否使用新疆棉

編輯：姚卓然

港股 FAST RETAIL－DRS（06288） UNIQLO

上一篇文章

航運股東方海外316 vs 中遠海控1919 vs 太平洋航運2343逐隻比較（有片）

下一篇文章

【新股IPO】國產護膚品企業上美申請香港上市　擁3大品牌、疫情期間收入保持增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【港股市況】恒生指數午後跌200點　滙豐七連升續破頂　美團跌逾3%　濠賭股炒上金沙升逾一成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌200點　滙豐七連升續破頂　美團跌逾3%　濠賭股炒上金沙升逾一成（不斷更新）
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破55元關鍵位　夜期收市跌18點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款