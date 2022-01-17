【元宇宙】彭博：蘋果AR眼鏡效能與M1 Pro相似　傳售價將逾1.5萬元

▲ 彭博記者Mark Gurman在Power On時事通訊報告中指出，蘋果AR眼鏡的售價將會非常「昂貴」，該企正考慮至少2,000美元以上。

元宇宙概念持續發酵，蘋果（Apple）一直積極研發的AR眼鏡也不斷有新消息傳出。近日彭博更踢爆，蘋果已正在考慮AR眼鏡的售價，預計將會超過2,000美元（約1.5萬港元），價格或超越MacBook、iMac等電腦。

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據彭博記者Mark Gurman在Power On時事通訊報告中指出，蘋果AR眼鏡的售價將會非常「昂貴」，該企正考慮至少2,000美元以上。Mark Gurman預測，這款AR眼鏡很有可能最終將定價在3,000美元（約2.3萬港元）左右。

Mark Gurman解釋，蘋果AR眼鏡之所以如此昂貴，是因AR眼鏡的效能可能跟M1 Pro芯片差不多。有最強蘋果分析師之稱的天風國際分析師郭明錤也指出，蘋果AR眼鏡則至少設有6至8個光學模組、而且有4K解像度，支援Wi-Fi 6E技術，滿足4K影片串流及各類VR應用。

另外，Mark Gurman在報告也提到蘋果AR眼鏡的產品名稱，目前的候選名單分別是：「Apple Sight/iSight」、「Apple Reality」及「Apple Vision」。

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責任編輯：曾曉汶

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