  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】彭博：蘋果AR眼鏡效能與M1 Pro相似　傳售價將逾1.5萬元

科技 13:05 2022/01/17

分享：

彭博記者Mark Gurman在Power On時事通訊報告中指出，蘋果AR眼鏡的售價將會非常「昂貴」，該企正考慮至少2,000美元以上。

元宇宙概念持續發酵，蘋果（Apple）一直積極研發的AR眼鏡也不斷有新消息傳出。近日彭博更踢爆，蘋果已正在考慮AR眼鏡的售價，預計將會超過2,000美元（約1.5萬港元），價格或超越MacBook、iMac等電腦。

【蘋果更新】受兩大因素影響　蘋果iOS 15更新速度下跌

【iPhone 13】擊敗華為、vivo　蘋果連6週奪中國智能手機市場銷量冠軍

據彭博記者Mark Gurman在Power On時事通訊報告中指出，蘋果AR眼鏡的售價將會非常「昂貴」，該企正考慮至少2,000美元以上。Mark Gurman預測，這款AR眼鏡很有可能最終將定價在3,000美元（約2.3萬港元）左右。

Mark Gurman解釋，蘋果AR眼鏡之所以如此昂貴，是因AR眼鏡的效能可能跟M1 Pro芯片差不多。有最強蘋果分析師之稱的天風國際分析師郭明錤也指出，蘋果AR眼鏡則至少設有6至8個光學模組、而且有4K解像度，支援Wi-Fi 6E技術，滿足4K影片串流及各類VR應用。

另外，Mark Gurman在報告也提到蘋果AR眼鏡的產品名稱，目前的候選名單分別是：「Apple Sight/iSight」、「Apple Reality」及「Apple Vision」。

【Apple】iPhone 14售價可能變貴？　外媒爆料全系列售價

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

相關文章

【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
2022/01/13
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金
2022/01/12
【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金
【Apple】蘋果Lightning再受打擊！　中國工信部冀推動統一充電規格
2022/01/11
【Apple】蘋果Lightning再受打擊！　中國工信部冀推動統一充電規格
【蘋果動向】蘋果最平5G機？　彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相
2022/01/10
【蘋果動向】蘋果最平5G機？　彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相

你可能感興趣

【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
15:40 2022/01/13
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金
11:47 2022/01/12
【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金
【Apple】蘋果Lightning再受打擊！　中國工信部冀推動統一充電規格
15:17 2022/01/11
【Apple】蘋果Lightning再受打擊！　中國工信部冀推動統一充電規格
Apple 產品 串流 元宇宙 iMac MacBook 晶片 Wi－Fi Galaxy S VR

下一篇文章

【人才招聘】Meta招攬通訊人才　進攻大中華區元宇宙市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
【視像平台】Microsoft Teams推對講機功能　可即時與朋友對話
【視像平台】Microsoft Teams推對講機功能　可即時與朋友對話
【自動駕駛】日本測試自動駕駛小型船　擬2025年正式航行
【自動駕駛】日本測試自動駕駛小型船　擬2025年正式航行
【元宇宙】沃爾瑪擬進軍元宇宙　創自家虛擬貨幣、NFT　
【元宇宙】沃爾瑪擬進軍元宇宙　創自家虛擬貨幣、NFT　
【筆記型電腦】進軍元宇宙　MSI全新「Meta-Ready」系列筆記型電腦攻港
【筆記型電腦】進軍元宇宙　MSI全新「Meta-Ready」系列筆記型電腦攻港
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款