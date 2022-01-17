▲ 【澳門續牌】一文看清投行分析濠賭法案 富瑞升銀娛評級、瑞銀提一隱憂（不斷更新）

澳門上周公布最新修訂的博彩法，賭牌有效期由現行20年降至不多於10年，並確立6個賭牌數量維持不變，與市場預期大致相同。隨澳門賭牌續牌方向漸清晰，濠賭股股價周一強勢彈升，金沙中國 （01928） 半日大升15%、銀河娛樂 （00027） 升8%，跑贏其他恒指成份股。

其他濠賭股方面，美資牌主永利澳門 （01128） 半日升10%、美高梅中國 （02282） 升12%，新濠國際 （00200） 升8%、澳博控股 （00880） 升5%。

圖看投行最新濠賭股目標價

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澳門修改博彩法 訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年，詳情可見【下一頁】

券商陸續更新濠賭股看法，普遍認同現有博彩法續牌方向令現有牌主失去牌照機會微，有利短線投資氣氛，但瑞銀提出新增自由流通股30%的上限規定需要進一步說明，而富瑞則指澳門和中國內地「清零」方針令濠賭行業復甦時間更為不明朗。

富瑞：續牌維持現況 自由行通關時間表不明朗

富瑞指出，博彩法修訂內容令澳門博彩業大致維持現況，有利支撐行業估值，但疫情不明朗、貴賓行業生態改變依然成為行業問題。富瑞指出，澳門清零政策下，通關安排會「驟開驟關」，農曆新年表現也難有好表現。

富瑞依然視澳門為內地2500億美元旅遊市場的主要受惠市場之一，也受惠於大灣區政策，但因應最新疫情發展，目前該行只料2022年、23年澳門博彩收入回復至疫情前41%和59%水平。

選股方面，富瑞認為銀娛在現金水平、路氹第3期發展、續牌風險低，而且有具盈利能力的建築業務，屬行業安全之選，上調投資評級至「買入」，但目標價由62元降至50元。

富瑞續指，金沙在非博彩業務、酒店房佔優，而且企業價值相對EBITDA（EV/EBITDA）估值低，也具有吸引力，予目標價20.4元。

瑞銀：新增自由流通股30%的上限規定需要進一步說明

瑞銀報告就指，博彩法修改草案影響呈正面，博彩法修改草案影響呈正面，但提出博彩法修改草案包括新規定，持有博彩牌照的主體及其控股股東的自由流通股比例上限為30%。

瑞銀表示，即使澳門政府證實承批公司無一上市，但其最終控股母公司上市，然而該項新規定令市場感到困惑，未知有關規定會否適用於香港上市的母公司，甚至約束美國上市母公司，而上市公司是否需要回購股份使自由流通股低於30%，都需要更多說明。

瑞銀分析，在土地儲備、新入場者投資期、就業因素，澳門出現牌主替換機會微，預料行業有望從當前水平反彈約30%，行業估值為7.6x 2023E EV/EBITDA，為歷史低谷。

摩通：新博彩法出台已釋除大部分憂慮

摩根大通發表報告指，雖然現時濠賭股的續牌風險並未完全緩解，但隨著新博彩法的細則出台，市場上絕大部分的憂慮如博彩稅率、股息分配是否有變等已經釋除。摩通表示，仍然看漲濠賭股板塊，並首選金沙中國 以及銀河娛樂。

摩通詳細分析可看【下一頁】

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