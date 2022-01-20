【美股期貨】首領失業救濟人數跳升　納指期貨升逾1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國上周首次申領失業救濟金人數升至28.6萬人，差於預期的22.5萬人，重返去年10月水平。就業復甦受阻，美股期貨漲幅擴大，納指期貨升逾1%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【21：35】道指期貨升104點，納指期貨升逾1%。

【21：30】【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟金人數升至28.6萬人 重返去年10月水平

【19：58】道指期貨升108點，納指期貨升逾0.8%。

【18：00】【大行報告】美銀證券：Tesla美國電動車市佔率將暴跌

【17：21】道指期貨升43點，納指期貨升近0.3%。

【12：21】道指期貨升127點，報35155點；標指期貨升17點，報4550點；納指期貨升80點或0.5%，報15127點。

【10：47】【恒大3333】英倫銀行：恒大事件不會威脅英國金融穩定 中國處理恒大債務時應針對境內債權人

【10：01】【瑞幸咖啡】瑞幸據報研究在美國重新上市的計劃、去年申請破產 瑞幸︰報道不實

【09：52】【油價走勢】法巴上調今明年油價預測 觸及100美元可能性上升

【08：07】【股神巴菲特】股神愛綠色！巴郡擬斥300億元投資建設可再生能源項目

==以下1月19日（周三）股市==

美企業績報喜，投資者仍觀望下周的聯儲局議息會議，美國10年期債息一度升越1.9厘，創兩年新高，其後回順；德國10年期債息轉正，是2019年5月以來首次。美股先升後挫，道指倒跌超過300點 ； 納指挫逾1%，較近期高位低逾1成。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

道指早段曾漲179點，其後受工業股、銀行股及科技股下滑拖累，反覆向下，尾市跌幅擴大，收市跌339點，報35028點；標指跌44點，報4532點；納指跌166點，報14340點。

特斯拉（Tesla）倒跌3.4%，蘋果跌2.1%。美國銀行及摩根士丹利上季盈利好過預期，股價分別升0.41%及1.85%。

美國財長耶倫（Janet Yellen）預計，Omicron變異病毒不會破壞美國持續的經濟復甦，未來幾個月可能會影響一些數據，但相信不會讓強勁的經濟增長脫軌。白宮官員表示，拜登政府將免費向民眾派發4億個N95口罩。

美國10年期債息尾段倒跌4.4個基點，至1.833厘。美滙指數跌0.23%，報95.52。

烏克蘭局勢緊張，美債息下滑，金價4日來首次上升，紐約期金收市升30.8美元或1.7%，報1843.2美元。

國際能源署（IEA）唱好今年石油需求前景，法巴上調今明年油價預測，稱觸及100美元可能性上升。紐約期油升1.8%創7年新高，收報86.96美元。布蘭特期油升1.06%，報88.44美元。

美國財政部拍賣200億美元20年期國債，得標利率2.210厘；美國20年期債息短綫下滑大約2.0個基點，逼近2.2厘。

歐洲債市方面，德國10年期債息自2019年以來首次轉正。英國通脹率處於30年高位，帶動德國10年期債息升至0%以上，為2019年5月以來首次。市場也押注下個月英國央行將加息近25個基點。盡管英國央行行長貝利暗示英國的通脹前景可能惡化，德國國債和英國國債隨後都收復跌幅。

【美股午市】聚焦業績及美債息 道指反覆

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【01：35】華特迪士尼（美：DIS）表示，流媒體業務迅速擴張，截至2021財年末，Disney+、ESPN+和HULU的總訂閲量達1.79億。

【01：35】道指漲60點，漲幅為0.17%，報35428點；納指漲70點，漲幅為0.5%，報14577點；標指升13點，漲幅為0.3%，報4590點。

【01：28】中概教育股上揚，好未來（美：TAL）漲近8%，網易有道（美：DAO）漲逾5%，新東方（美：EDU）漲逾3%。

【01：26】市場消息稱谷歌正考慮允許用戶，在數字卡中存儲加密貨幣，已聘請Paypal退休高管Arnold Goldberg負責其支付部門。

【01：22】高盛預計英國核心通脹率和整體通脹率，將在4月分別達到4.8%和7.2%的峰值；英國整體通脹率將在2022年底前保持在4%以上，然後逐漸回落至英國央行2%的目標水平。

【01：01】道指升72點或0.2%，較早時曾跌近百點；早市初段一度抽升179點，高見35547點。納指升1點；標指跌3點。

【00：57】全球最大比特幣基金較比特幣折價近30%

Grayscale比特幣信託基金成為加密貨幣遭拋售的最大受害者之一。這家規模達到270億美元的基金（代碼GBTC）2022年迄今下跌近27%，高於比特幣近9%跌幅。根據數據顯示，GBTC周二收盤的價格較其所持比特幣價值低26.5%，折價幅度達紀錄新高

【00：49】紐約原油期貨上漲2%，報86.55美元。布倫特原油期貨升穿89美元。

【23：52】希臘國債價格下跌，10年期希債收益率漲10個基點，報1.73%，希臘此前髮行國債。

【23：00】消費品巨頭寶潔（美：PG）上季多賺10%至42.2億美元，每股盈利1.66美元，略好過預期。上季銷售淨額209.5億美元，上升6%。寶潔上調了銷售增長前景，但預計通脹將對其 2022財年業績造成更大壓力。

寶潔漲逾4%，報163.32美元，領漲道指成分股。

【22：30】美股開市，道指升80點，納指升逾0.6%，標指升近0.5%。

【21：30】【美國經濟數據】美國12月建築許可增長9.1% 遠勝預期

【18：49】道指期貨回升48點，納指期貨升近0.3%。

【16：26】道指期貨跌104點，報35264點；標指期貨跌15點，報4561點；納指期貨跌81點或0.5%，報15129點。

【16：26】美國十年期債息升至1.9厘，為2020年1月以來首次。

【13：03】【FinTech股】SoFi獲美國銀行控股公司地位 美股市後時段抽升近17%

【12：30】道指期貨跌93點，報35275點；標指期貨跌16點，報4560點；納指期貨跌87點或0.6%，報15123點。

【12：00】【美國加息】嘉信理財：加息首年股市表現一般向好 美資科技股今年優勢不及去年

【11：10】【智能手機】蘋果重奪全球智能手機出貨量首位 上季市佔率22%

【10：47】【TSLA】馬斯克遭Tesla股東要求歸還130億美元 被指強迫董事會收購SolarCity

【09：54】【增持美債】中國連續3個月增持美國國債 持有規模去年4月以來最多

【08：24】【美國加息】貨幣市場開始預計聯儲局3月加息50點子 2000年以來最大動作

【07：35】【中國巴菲特】段永平賭Moderna期權縮手 1000張減至300張

==以下1月18日（周二）股市==

環球市場憂慮美國高通脹刺激加息步伐，10年期美債債息升穿1.87厘，創兩年高，美股應聲下跌，科技股沽壓重。納指曾挫2.76%，道指曾瀉649點。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

道指收市跌543點，報35368點；納指挫386點或2.6%，報14506點；標指跌85點，報4577點。美國10年期債息報1.875厘。

道指成分股高盛（GS）上季營收錄126.4億美元勝預期，惟每股盈利10.81美元遜預期，股價重挫6.98%。

美滙指數尾段升0.54%至95.77，紐約期金連跌3天；收市跌4.1美元或0.2%，報1812.4美元。

中東局勢緊張，石油設施可能受襲，刺激紐約期油彈1.9%，收報85.43美元；布蘭特期油亦升1.2%，報87.51美元。

市場繼續關注美企業績與併購交易消息。微軟以687億美元全現金方式，收購美國遊戲商動視暴雪（Activision Blizzard） ； 交易將有助微軟擴大其Xbox遊樂器內容，提高其對索尼PlayStation的競爭力。動視暴雪股價升逾25%，微軟則跌2.4%。

聯合利華亦擬500億英鎊收購GSK消費健康業務。全球礦業巨頭必和必拓（BHP），據報正研究進行較大規模併購的可能性，對象包括大型同業嘉能可（Glencore）及Freeport-McMoRan。必和必拓拒評上述消息。

歐股低收0.97%，科技股下滑2.2%，油氣股逆市升。歐盟官員表示，各成員國就鑑於疫情而放寬債務條款接近達共識，容許讓債務較高的國家不須採取節約措施，繼續以大量財政開支刺激經濟。

【騰訊持股】微軟進軍元宇宙溢價45%收購動視暴雪 涉資687億美元 動視暴雪爆升微軟穩

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：53】道指跌633點，跌幅為1.7%，報35278點；納指跌335點，跌幅逾2.2%，報14558點；標指跌80點，跌幅為1.7%，報4582點。

【01：37】美國10年期債息漲至1.859%，創2020年1月份以來新高。

【00：40】英國10年期國債收益率上漲約3.5個基點，至1.222%，創2019年5月份以來新高。

【00：35】中概股持續走高，貝殼（美：BEKE）漲超7%，富途控股（美：FUTU）漲近7%，老虎證券（美：TIGR）漲近6%，拼多多（美：PDD）漲約5%。

【00：30】抗疫概念股持續走低，BioNTech SE（美：BNTX）跌幅擴大至10%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌近8%，Moderna（美：MRNA）跌近7%，Vir Biotechnology（美：VIR）跌超6%。

【00：22】外賣概念股齊挫，Uber（美：UBER）跌5%，DoorDash（美：DASH.N）跌4.21%，Just Eat Takeaway.com（美：GRUB）跟跌。

【23：30】微軟純現金687億美元超高溢價收購動視暴雪，震動市場，利好海外遊戲股估值，不過，道指仍受制高盛業績欠佳，跌逾500點。

【22：29】美股開市，道指低開428點，報35483點，納指跌1.6%，報14661點，標指跌53點，報4609點。高盛績後受壓，跌逾6%，報357美元。

【美股業績】高盛上季盈利挫13%至39億美元 遜預期

【17：51】美國10年期債息急升逾3%，曾高見1.855厘，現報1.832厘。道指期貨跌301點，納指期貨跌1.8%，標指期貨跌52點。

【16：23】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌230點，報35723點；標指期貨跌41點，報4620點；納指期貨跌252點或1.6%，報15359點。

【15：49】【新冠疫苗】莫德納正研發「新冠+流感+RSV」三合一疫苗、目標明年底前推出 Omicron疫苗將進入臨床階段

【14：17】【美股展望】晨星：美股估值偏高或現調整 偏好小型、能源、價值型股

【13：06】【美股焦點】亞馬遜轉軚繼續接受英國Visa信用卡 稱雙方正密切合作開發潛在解決方案

【12：20】道指期貨跌68點，報35885點；標指期貨跌17點，報4645點；納指期貨跌147點或0.9%，報15464點。

【12：17】【加密貨幣】Crypto.com發現可疑活動曾暫停提款 行政總裁：無客戶資產受損

【11：10】【5G】美國航空公司聯署：新5G服務干擾將引發「航空災難」

【10：59】【手機供應鏈】蘋果及三星據報今年將在印度生產價值50億美元智能手機

【10：30】【中概股風暴】中證監：將創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展 支持合規企業境外上市

【08：44】【美國加息】美國2年國債息升穿1厘為2020年2月以來首次 10年債息升穿1.8厘關口

【08：26】【美國加息】美國3月加息預期進一步升溫 加息25點子概率升至91.6%

==以下1月17日（周一）股市==

美股今日馬丁路德金紀念日休市，美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨升74點，納指期貨升0.2%。美股本周焦點除了留意債息外，亦落於美企業績身上。重點包括摩根士丹利、高盛、美國銀行、艾司摩爾（ASML）及Netflix業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一休市 本周留意大摩、高盛、Netflix等業績 瑞信：價值周期股業績跑贏

*《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署*

即市走勢︰

【18：17】道指期貨轉升74點，納指期貨升0.2%，標指期貨升10點。

【12：14】美股今日馬丁路德金紀念日休市，道指期貨跌21點，報35890點；標指期貨跌6點，報4656點；納指期貨跌59點或0.4%，報15552點。

【11：37】【新股IPO】倫交所據報擬引入全新上市模式 以吸引科技公司來英上市

【10：33】【芯片加價】蘋果據報訂用台積電4納米產能生產iPhone 14 並接納晶圓加價方案

【10：09】【投行人事】瑞信主席辭任 觀溫布頓違防疫隔離遭查

【07：56】沃爾瑪據報準備進軍元宇宙 擬創建自家虛擬貨幣或NFT

【07：30】美股上周五個別發展，市場對加息憂慮升溫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他儲局官員口風變得更鷹派，促美國10年債息上升，道指收市跌201點，報35911點；納指升86點，報14893點；標指升3點，報4662點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩