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【美股期貨】道指期貨跌68點　納指期貨跌0.9%（不斷更新）

股市 12:25 2022/01/18

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美股動態不斷更新

美股隔晚休市，歐股造好，至於美股期貨周二於亞洲時段向下，其中道指期貨跌68點，納指期貨跌147點或0.9%。美國今日將會公布1月紐約聯儲製造業指數，1月NAHB房產市場指數。另外，德國將會公布1月ZEW經濟景氣指數，英國公布11月失業率。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【12：20】道指期貨跌68點，報35885點；標指期貨跌17點，報4645點；納指期貨跌147點或0.9%，報15464點。

【12：17】【加密貨幣】Crypto.com發現可疑活動曾暫停提款　行政總裁：無客戶資產受損

【11：10】【5G】美國航空公司聯署：新5G服務干擾將引發「航空災難」

【10：59】【手機供應鏈】蘋果及三星據報今年將在印度生產價值50億美元智能手機

【10：30】【中概股風暴】中證監：將創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展　支持合規企業境外上市

【08：44】【美國加息】美國2年國債息升穿1厘為2020年2月以來首次　10年債息升穿1.8厘關口

【08：26】【美國加息】美國3月加息預期進一步升溫　加息25點子概率升至91.6%

 

==以下1月17日（周一）股市==

美股今日馬丁路德金紀念日休市，美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨升74點，納指期貨升0.2%。美股本周焦點除了留意債息外，亦落於美企業績身上。重點包括摩根士丹利、高盛、美國銀行、艾司摩爾（ASML）及Netflix業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏

*《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署*

即市走勢︰

【18：17】道指期貨轉升74點，納指期貨升0.2%，標指期貨升10點。

【12：14】美股今日馬丁路德金紀念日休市，道指期貨跌21點，報35890點；標指期貨跌6點，報4656點；納指期貨跌59點或0.4%，報15552點。

【11：37】【新股IPO】倫交所據報擬引入全新上市模式　以吸引科技公司來英上市

【10：33】【芯片加價】蘋果據報訂用台積電4納米產能生產iPhone 14 並接納晶圓加價方案

【10：09】【投行人事】瑞信主席辭任　觀溫布頓違防疫隔離遭查

【07：56】沃爾瑪據報準備進軍元宇宙　擬創建自家虛擬貨幣或NFT

【07：30】美股上周五個別發展，市場對加息憂慮升溫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他儲局官員口風變得更鷹派，促美國10年債息上升，道指收市跌201點，報35911點；納指升86點，報14893點；標指升3點，報4662點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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