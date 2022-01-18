  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】美長債息抽升創兩年高　道指期貨跌300點　納指期貨跌1.8%（不斷更新）

股市 17:55 2022/01/18

分享：

美股動態不斷更新

憂慮通脹及加息預期升溫下，美國10年期債息抽升，高見1.85厘，創兩年高，美股期貨跌勢加劇，道指期貨跌300點，納指期貨跌近2%，歐股亦見沽壓。美國今日將會公布1月紐約聯儲製造業指數，1月NAHB房產市場指數。另外，德國將會公布1月ZEW經濟景氣指數，英國公布11月失業率。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【17：51】美國10年期債息急升逾3%，曾高見1.855厘，現報1.832厘。道指期貨跌301點，納指期貨跌1.8%，標指期貨跌52點。

【16：23】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌230點，報35723點；標指期貨跌41點，報4620點；納指期貨跌252點或1.6%，報15359點。

【15：49】【新冠疫苗】莫德納正研發「新冠+流感+RSV」三合一疫苗、目標明年底前推出　Omicron疫苗將進入臨床階段

【14：17】【美股展望】晨星：美股估值偏高或現調整　偏好小型、能源、價值型股

【13：06】【美股焦點】亞馬遜轉軚繼續接受英國Visa信用卡　稱雙方正密切合作開發潛在解決方案

【12：20】道指期貨跌68點，報35885點；標指期貨跌17點，報4645點；納指期貨跌147點或0.9%，報15464點。

【12：17】【加密貨幣】Crypto.com發現可疑活動曾暫停提款　行政總裁：無客戶資產受損

【11：10】【5G】美國航空公司聯署：新5G服務干擾將引發「航空災難」

【10：59】【手機供應鏈】蘋果及三星據報今年將在印度生產價值50億美元智能手機

【10：30】【中概股風暴】中證監：將創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展　支持合規企業境外上市

【08：44】【美國加息】美國2年國債息升穿1厘為2020年2月以來首次　10年債息升穿1.8厘關口

【08：26】【美國加息】美國3月加息預期進一步升溫　加息25點子概率升至91.6%

 

==以下1月17日（周一）股市==

美股今日馬丁路德金紀念日休市，美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨升74點，納指期貨升0.2%。美股本周焦點除了留意債息外，亦落於美企業績身上。重點包括摩根士丹利、高盛、美國銀行、艾司摩爾（ASML）及Netflix業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏

*《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署*

即市走勢︰

【18：17】道指期貨轉升74點，納指期貨升0.2%，標指期貨升10點。

【12：14】美股今日馬丁路德金紀念日休市，道指期貨跌21點，報35890點；標指期貨跌6點，報4656點；納指期貨跌59點或0.4%，報15552點。

【11：37】【新股IPO】倫交所據報擬引入全新上市模式　以吸引科技公司來英上市

【10：33】【芯片加價】蘋果據報訂用台積電4納米產能生產iPhone 14 並接納晶圓加價方案

【10：09】【投行人事】瑞信主席辭任　觀溫布頓違防疫隔離遭查

【07：56】沃爾瑪據報準備進軍元宇宙　擬創建自家虛擬貨幣或NFT

【07：30】美股上周五個別發展，市場對加息憂慮升溫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他儲局官員口風變得更鷹派，促美國10年債息上升，道指收市跌201點，報35911點；納指升86點，報14893點；標指升3點，報4662點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【花旗賣產】富邦或以最高標價奪花旗內地零售銀行業務　競購價117億元

下一篇文章

【新股IPO】創新奇智2121孖展暫錄3.2億、超購1.6倍　據報國際配售已足額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【港股市況】恒生指數跌105點　騰訊跌逾2%滙豐跌0.8%　內房股、電力股造好（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌105點　騰訊跌逾2%滙豐跌0.8%　內房股、電力股造好（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款