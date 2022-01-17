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【美股期貨】美股馬丁路德金紀念日休市　道指期貨跌21點（不斷更新）

股市 12:21 2022/01/17

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美股動態不斷更新

美股今日馬丁路德金紀念日休市，美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨跌21點，納指期貨跌59點或0.4%。美股本周焦點除了留意債息外，亦落於美企業績身上。重點包括摩根士丹利、高盛、美國銀行、艾司摩爾（ASML）及Netflix業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏

*《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署*

即市走勢︰

【12：14】美股今日馬丁路德金紀念日休市，道指期貨跌21點，報35890點；標指期貨跌6點，報4656點；納指期貨跌59點或0.4%，報15552點。

【11：37】【新股IPO】倫交所據報擬引入全新上市模式　以吸引科技公司來英上市

【10：33】【芯片加價】蘋果據報訂用台積電4納米產能生產iPhone 14 並接納晶圓加價方案

【10：09】【投行人事】瑞信主席辭任　觀溫布頓違防疫隔離遭查

【07：56】沃爾瑪據報準備進軍元宇宙　擬創建自家虛擬貨幣或NFT

【07：30】美股上周五個別發展，市場對加息憂慮升溫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及其他儲局官員口風變得更鷹派，促美國10年債息上升，道指收市跌201點，報35911點；納指升86點，報14893點；標指升3點，報4662點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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